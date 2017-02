Avliver mytene rundt kokkefaget med 2000 smaksprøver

Saken oppdateres.

Onsdag kveld inviterer ti av byens restauranter Trondheims tiendeklassinger til speed-dating i Adressahuset.

Målet er å få flere av ungdomsskoleelevene til å søke seg inn på kokk- og servitørfag, sier kokk og restaurantdriver Trond Åm.

- Restaurantbransjen har hatt en nedgang i rekrutteringen gjennom mange år. I stedet for å vente på at politikerne skal gjøre noe med dette, prøver vi i bransjen selv å gjøre noen tiltak, forklarer Åm.

2000 smaksprøver

Ettersom det ofte er foreldrene som er med og bestemmer når de unge skal søke videregående utdanning, er de også invitert til arrangementet.

- Det vil bli en type speed-dating der vi har flere ulike stands. Det vil bli også servert mat. Hver restaurant har laget 200 smaksprøver hver, alt fra flytende nitrogen til sjømat, kjøtt og vegetar. Søknadsfristen er 1. mars, så vi er ute i siste liten, sier han.

Vil avkrefte myter

Åm håper at arrangementet vil bidra til å avkrefte en del myter om kokk- og servitøryrket og at flere velger utdanningen.

- Mange tror denne bransjen har spesielt ugunstige arbeidstider med mye jobbing på kveld og helg. Men i dag er det få yrker som kun jobber fra 08 til 16. Det er heller ikke dårlig betalt. I tillegg er det verdens mest sosiale yrke. Det synes i hvert fall vi i bransjen. Du kan reise verden rundt og få deg jobb. Det er et skrikende behov for faglærte kokker og servitører.

- Høyt nivå i Trondheim

I januar var Trond Åm med og heiet frem kokk Christopher W. Davidsen da han halte i land en andreplass i Bocuse d'Or-finalen , verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst. I 2014 ble Davidsen verdensmester i kokkekunst.

Åm mener nivået på kokkene i Trondheim er blitt veldig mye høyere de siste fem, seks årene.

- Trondheim har vokst enormt. De siste to, tre årene er det kommet til mer enn 20 restauranter, så konkurransen er også blitt hardere. Christopher W. Davidsen har gitt Trondheim et løft på matkartet. Han vil også være til stede på arrangementet.

- Følg hjertet

Fortsetter den dårlige rekrutteringen vil det, ifølge Åm, være drøyt 100 for få kokk- og servitørlærlinger i 2019.

- Det er mye, og slik er det over hele landet. Vi som brenner for dette yrket, vil at folk skal ta fagbrev. Det er et ekstremt fleksibelt yrke og Norge trenger flere fagarbeidere, sier Åm.

Han er selv utdannet kokk og driver i dag restaurantene på Søstrene Karlsen, Caya, Alma's og Kalas & Canasta.

- I dag er det slik at hvis du har gode karakterer i skolen, blir elevene ofte oppfordret til å velge allmennfag. Men man trenger ikke nødvendigvis å bli jurist selv om man er skoleflink. Det handler om å følge hjertet sitt og finne ut hva man vil. Det finnes dessuten utallige etterutdanningsmuligheter i dette yrket.

Arrangementet finner sted i Adressahuset onsdag fra klokken 18 til 20.

