Billettkaos på Trondheim kino på valentinsdagen

Saken oppdateres.

Tidlig tirsdag morgen sluttet en av Trondheim kinos servere å fungere. Det førte til at det i hele dag har vært umulig å kjøpe billetter på kinoens nettsider.

- Vi har fått et problem som ikke skulle kunne skje. Vi har hatt folk som har jobbet med det kontinuerlig siden tidlig i morges, men så langt har vi ikke funnet noen løsning, sier kinosjef Arild Kalkvik.

Klokken 20 tirsdag kveld er problemet ennå ikke løst.

- Ta med kontanter

Serverproblemet fører også til at betalingsterminalene i Kimen og på Nova kino ikke virker, så der må folk betale kontant. Bare på Prinsen kino er det mulig å betale med kort.

Det er heller ikke mulig å se hvilke forestillinger som er fullsatte og ikke.

- Det er hjertet i vår virksomhet som er nede. De som har kjøpt billetter i forkant, får billettene sine. Andre som vil på kino, får kjøpt billetter i skranken på kinoene, men ta med kontanter, oppfordrer Kalkvik.

Frustrerte kinogjengere

Kinoen har fått mange henvendelser fra frustrerte kinogjengere som har prøvd å kjøpe billetter på valentinsdagen.

- Mailsystemet vårt er også nede, men vi får henvendelser fortløpende på telefon og i sosiale medier. Det er utfordrende når vi ikke vet hva som er fullbooka.

Ifølge Kalkvik må det aktuelle serveren bygges opp helt på nytt. Problemet kan være løst om én time - eller det kan gå lengre tid.

- Dette er sterkt beklagelig, men vi har fått vite at dette er et problem teknikerne ikke har sett før. Det er viktig for oss å få løst dette så snart som mulig, sier Kalkvik.

