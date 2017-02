Nå kommer Isac Elliot tilbake til byen

Saken oppdateres.

Stjernene står på scenen på Torvet som en del av konsertturneen Vinterlyd, som besøker sju norske steder i løpet av mars og april.

Vinterlyd er et samarbeid mellom P4 og Kreftforeningen, og arrangeres i år for 12. gang. Konsertene har som mål å skape oppmerksomhet rundt innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft». I fjor trakk gratiskonsertene et rekordpublikum på over 100 000 tilskuere.

Hysteri for to år siden

Den finske tenåringen Isac Elliot har skapt hysteriske tilstander i byen før, blant annet for to år siden da han også deltok på Vinterlyd-turneen .

Kurt Nilsen, en av Norges mest populære artister, deltar også. Han slapp i forrige uke sitt nye album «Amazing», og har med seg fullt band på turneen. Tungevaag & Raaban og Jesper Jenset er også en del av artistrekka.

Årlig aksjon

Vinterlyd-turneen starter i Oslo 4. mars, før den går videre til Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, før den avsluttes i Hafjell 14. og 15. april.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og over 20 000 bøssebærere er i sving i løpet av aksjonen. I år går pengene til forskning på livsforlengende behandling og til bedre tilbud til dem som lever med uhelbredelig kreft.