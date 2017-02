Stas for faglig sterke trøndere

Saken oppdateres.

Stas hår og bryn ved Siv Oldervik i Trondheim ble Årets frisørbedrift, mens Kenneth Solbakken fra Blow Frisør i Trondheim ble prisvinner i klassen Årets frisør region 1, under Årets frisør som ble arrangert i Oslo Spektrum lørdag kveld.

«Prisvinneren pusher grensene i hver enkelt detalj som i sum går opp i en balansert helhet. Dette er en prisvinner som forener det kreative med en sikker følelse for sitt håndverk», sa konferansier Silya Nymoen fra scenen før Solbakken kunne komme opp og motta heder.

– Rent bord i juniorklassen

Prisutdelingen samler frisørbransjen i landet og flere trøndere gjorde det skarpt. Gunn Mari Sørløkk fra Meldal tok tre gullmedaljer og to sølv i helga. Sørløkk vant i senior motekategori langt hår, kommersiell brudefrisyre senior og dame fristil. Malin Bolme tok bronseplassen i sistnevnte klasse.

Den trønderske dominansen var aller tydeligst i juniorklassen. Der tok Leif Anders Øverland gull sammenlagt, mens Ragnhild Erika Johansson og Trine Ho kom på plassene bak. Nå er trioen klare for EM i frisering i Paris i september.

– Vi gjorde rent bord, det var fantastisk. Dommerne kalte inn meg og juniorene etter konkurransen og fortalte at de aldri hadde sett et så jevnt lag før. De ville gi oss tips for å bli enda bedre før EM. Og Gunn Mari Sørløkk imponerte igjen i seniorklassen. Hun tok en 11. plass individuelt under VM i Sør-Korea i fjor.

– Det er utrolig artig. Jeg aner ikke hvordan jeg skal beskrive følelsen jeg har nå. Men jeg har jobbet knallhardt for resultatene, og dette er lønn for strevet! sier Sørløkk.

Kaffekunsten

Omtrent samtidig på Lillestrøm pågikk NM i kaffekunst, under Smak-messen. Preben Oosterhof og Sarah Mahmood fra Dromedar tok førstepriser i klassene «Coffee in Good Spirits» (kombinasjon av kaffe og alkoholholdige drikker) og «Latte Art» (å helle steamet melk i en kopp espresso og lage et mønster eller design). Idar Ellingsen fra Langøra Kaffebrenneri tok andreplassen i konkurransen. Mani Baadstø fra Dromedarbakeriet tok prisen for årets unge konditor.

Tore Øverleir fra Sellanraa Bok og Bar og Adrian Berg fra Jacobsen og Svart utmerket seg også i helgens konkurranser. Øverleir tok andreplass i klassisk baristakunst (to espresso, to melkedrikker og to signaturdrikker), mens Berg kom på plassen bak.

I Brewers cup (håndbrygget kaffe) ble det tredjeplass på Øverleir og sjetteplass på Berg. Kommende lørdag kan publikum få smake de de alle de trønderske kaffeekspertene serverte under NM. Det skjer på Sellanraa mellom klokken 17 og 22.

- Det at det nå er flere ulike aktører i byen som gjør det bra i disse konkurransene bidrar til sunn konkurranse og et bra fagmiljø. Alle hjelper og utfordrer hverandre til å bli bedre. Vi har til og med øvd endel sammen, og hjulpet hverandre i forberedelsene til konkurransen», sier Tore Øverleir.

Norgesmesterskapet i kaffekunst arrangeres av Specialty Coffee Association Norway, og Oosterhof og Mahmood blir med blant Norges representanter under VM i Budapest i juni.

- VM kommer til å bli en tøff opplevelse, med masse trening og øving frem til juni. Vi har tro på at vi skal kunne hevde oss også internasjonalt og har mål om minst én finaleplass. Nivået er kjempehøyt, sier Oosterhof.