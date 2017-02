Saken oppdateres.

- Politikerne i Bergen må slutte å nedvurdere Trondheim. De burde sette seg bedre inn i hva som rører seg i byens kulturliv, sier Ap-politiker Terje Jentoft Roel.

Roel, som sitter i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune, mener at bergenspolitikerne, med partikollega Jette Christensen i spissen, må komme over at kontoret ble lagt til Trondheim.

- Bergenserne sutrer, sier han.

LES OGSÅ: Bergenserne: - Kulturministeren har et forklaringsproblem

- Må komme seg videre

Det var på tirsdag at flere bergensere, deriblant Ap-politiker Jette Christensen, gikk ut og sa at de ikke skjønte hvorfor det nye kontoret til Kreativt Norge blir lagt til Trondheim. Christensen mente at det måtte skyldes kulturminister Linda Hofstad Hellelands tilknytning til Trøndelag.

Roel skjønner at partikollegaen fra Bergen bruker Hellands trønderske tilknytning for hva den er verdt.

- Det er jo slik det alltid er, men nå er valget tatt. Det er på tide å komme seg videre.

Han mener at beslutningen om å legge kontoret til Trondheim var riktig.

-Teknologi vil bli viktigere i tiden som kommer, noe som gjør at vi er avhengige av en institusjon slik som NTNU. I tillegg har byen vår blant annet et rikt film- og musikkmiljø, sier Roel.

LES OGSÅ: Hvor kreativt blir Kreativt Norge?

- Jette Christensen må skjerpe seg

Kommunalråd og gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, er heller ikke spesielt imponert over bergensernes utspill.

- Jette Christensen og Arbeiderpartiet må skjerpe seg. Dette er sutring.

Skjøtskift mener at Christensen framstår som en dårlig taper. Hun er også svært skeptisk til at Christensen går til angrep på sine egne partikolleger i Trondheim.

- Christensen dolket partikollega Rita Ottervik i ryggen, sier Skjøtskift.

Kommunalråden mener at stortingspolitikeren heller burde være glad på Trondheims vegne.

- De burde være glade for at vi nå får flere viktige fagmiljø ut av Oslo. Trondheim er en kulturby som har mye å tilby, sier Skjøtskift.

Skjønner at bergenserne er skuffet

Venstrepolitiker og kulturkomitémedlem Erling Moe har et avslappet forhold til utspillene fra Bergen.

- Det var ikke før Trondheim kom på banen at dette ble en åpen konkurranse. Prosessen rundt plasseringen av kontoret har siden den gang framstått som omfattende og transparent.

Moe var mannen som i fjor oppfordret ordføreren til å søke om det nye kontoret. Han sier at han skjønner at bergenserne er skuffet.

- Kreativt Norge ville sikkert kunne ha gjort en god jobb fra Bergen også, men det er naturlig at Trondheim ble valgt. Vi har allerede et solid fundament i NTNU, forteller Moe

- Så dette handler ikke om kulturministerens lokalpatriotisme?

- Nei. Trondheim har så mye å bidra med, og dette har vært en fair konkurranse, sier Moe.

LES OGSÅ: Kurt Nilsen holdt spontankonsert på flyet til Trondheim