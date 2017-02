Nytt på Netflix

Saken oppdateres.

Vi her halvveis ute i februar måned og nyhetene og de fleste strømmetjenestene har fått lagt utgivelsestempoet i fjerde gir. Ikke minst gjelder dette Netflix som siden inngangen til måneden har lagt til en raus håndfull med kvalitetsserier og filmer.

Usikker på hva du skal velge å bruke TV-tiden din på i det stadig større mylderet av tilbud? Ikke fortvil. Her er våre anbefalinger til det beste av det beste på strømmetjenestene så langt i februar måned.

Netflix

David Brent - Life on the Road

I likhet med hva Monty Python gjorde på 70-tallet så revolusjonerte Ricky Gervais og Stephen Merchant britisk humor på 90-tallet. «Cringeworty» ble det nye moteordet (på norsk: flaut / kleint / pinlig). «The office» lanserte karrieren til Ricky Gervais som senere laget serier som «The Extras» og «An Idiot Abroad» sammen med makkeren Stephen Merchant og Karl Pilkington.

«David Brent - Life on the Road» tar for seg hva som skjedde med Office-sjefen David Brent tyve år senere. Han er nå en salgsrepresentant for et firma som selger toalettartikler, men drømmen om å slå gjennom som sanger har aldri sluppet taket. Denne filmen tar for seg bandet Foregone Conclusion bittelille forsøk på å erobre England ( de fleste spillejobbene finner sted bare noen mil fra Slough, en by bare tre mil vest for London).

Om du vil like «David Brent - Life on the Road» kommer helt an på om du likte «The Office», for dette er mer av den samme pinlige erke-britiske humoren du fant der.

The People vs. O.J. Simpson

(10 episoder)

Det ble laget to serier basert på hendelsene og rettssaken mot den tidligere fotballstjernen O.J. Simpsons i 2015. Den ene var dokumentarserien «O.J.: Made in America» og den andre den dramatiserte serien «The People vs. O.J. Simpson» med folk som John Travolta, David Schwimmer, Coutney B. Vance og Cuba Gooding Jr. på rollelisten. Førstnevnte ble sendt på NRK i fjor og sistnevnte vises nå i sin helhet på Netflix.

Begge serien er svært gode på hvert sitt sett. Men det er liten tvil om at nerven er langt større i Netflix-serien. Her er det prosedyrene under den lange rettssaken mot O.J. som står i fokus og selv om de fleste av oss kjenner utfallet fra før av så forhindrer ikke det at du sitter som på nåler gjennom store deler av serien. Velspilt og tidvis veldig spennende.

Girlfriend's Day

Hva gjør Bob Odenkirk når han ikke spiller Saul Goodman i Netflix-orginalen «Better Call Saul»? Jo, han lager spillefilmer som strømmegiganten. «Girlfriend's Day» er så langt den første av disse. En mørk komedie om en arbeidsledig skribent som lever av å skrive gratulasjonskort og som fanges i et dødelig komplott. En slags hyllest til film noir -sjangeren med en særegen vri.

Santa Clarita Diet

En bisarr mørk komedie med Drew Barrymore og Timothy Olyphant som forstadsparet som får en uventet utfordring å stri med. Sheila (Barrymore) våkner opp en dag og oppdager at hun ikke lenger har en puls. Ikke nok med det, men hun klarer bare å spise rått kjøtt - menneskekjøtt. En ny og orginal vri på zombie-sjangeren. Dette er så langt unna alvoret i «The Walking Dead» som du kan komme.

The Blacklist - Sesong 1-3

Det tok sin tid, men nå er endelig sesong 3 av denne lille perlen av en thriller-serie her. Abonnenter av Viaplays strømmetjeneste har selvfølgelig sett denne sesongen for lenge siden, men nå er den altså tilgjengelig for norske Netflix-kunder. Da er det kanskje håp om at vi får sesong 4 av «The Americans» før neste årtusenskifte også da?

12 Years a Slave

Med tre Oscar-priser i kofferten, en Golden Globe, to BAFTA og en drøss med andre utmerkelser finnes det ikke lenger noe unnskyldning for å utsette å se denne. Nå er dette storslåtte dramaet om slavehandel i USA på 1800-tallet tilgjengelig på Netflix. Se den nå og sen den om igjen om et års tid.

Shameless - Sesong 1- 4

Når «Shameless» først dukket opp på Netflix så kom nye sesonger fort og brått. Nå er sesong 4 av denne prisbelønte drama-komedien her. Dysfunksjonelle familier har ikke blitt skildret så godt på TV siden HBO- perlen «Six Feet Under». Anbefales på det sterkeste.

You Me Her - Sesong 1

Netflix-orginal med Greg Poehler, Rachel Blancard og Priscillia Faia. Erotisk og romantisk situasjonskomedie som burde passe alle «Sex & The City» -fans som hånd i hanske.

Leviathan

Skal du bare se èn eneste «seriøs» utenlandsk dramafilm i år så se «Leviathan». Denne russiske filmen har vunnet en rekke priser, blant annet en BAFTA for beste film. Dette er, i mangel på et bedre uttrykk, en «feel-bad» -film som får selv finske Aki Kaurismäkis filmer til å framstå som lettbeinte komedier. Men «Leviathan» er god, veldig god. En film som setter seg under huden din og nekter å gi slipp.

Amazon Prime

The Man in the High Castle - Sesong 1-2

Det finnes fire gode grunner til å koste på seg 25 kroner i måneden for å abonnere på Amazon Prime. De tre første er «Justified», «The Grand Tour» og «Sneaky Pete». Den fjerde og siste heter «The Man in the High Castle». Nå ligger hele Sesog 2 i denne sci-fi -serien klar. Hvordan ville verden ha sett ut om Tyskland og Japan hadde vunnet 2. verdenskrig? Det er premissene for plottet i denne serien som bygger på en roman av Philip K. Dick.

Viaplay

Calvary

Irsk film om den katolske presten Father James (Brendan Gleeson) som mottar en beskjed om at han skal dø om en uke. En av de aller beste filmene fra 2014. Ikke en dramafilm per definisjon, men mer en katt-og-mus -lek pakket inn i et kriminalmysterium. Neglebitende spenning og et strålende manus. Legg forøvrig merke til Aidan Gillen (Littlefinger fra «Game of Thrones») i en glimrende birolle.

Pride and Prejudice: Zombies

Hvordan ville Jane Austens klassiske kjærlighetshistorie fra 1813 ha utspilt seg om det fantes zombier? Dette fullstendige spinnville scenariot er utgangspunktet for denne parodifilmen. Morsom og full av gørr.

HBO Nordic

Billions - Sesong 1-2

Den 20. februar er det premiere på sesong 2 av «Billions», men allerede nå kan du som abonnent av strømmetjenesten se første episode av denne sesongen. En finans-thriller med Damien Lewis («Homeland») og Paul Giamatti.

Black Sails - Sesong 1- 4

Sesong 4 blir den aller siste i dette pirat-eventyret som bare blir mer og mer storslagent for hver sesong. «Black Sails» er definitivt en godt skjult hemmelighet i dagens jungel av TV-serier. Og den splitter nye sesongen er om mulig enda mer eksplosiv enn tidligere. Johnny Depp er kanskje verdens kuleste pirat som Jack Sparrow, men vi våger å påstå at Toby Stephens som Captain Flint er verdens tøffeste.

C More

Eddie the Eagle

Norge har hatt sin del av gode skihoppere, Storbritannia derimot har hatt kun èn - og han var ikke spesielt god. Michael Edwards, bedre kjent som Eddie the Eagle var Storbritannias første deltaker i skihopping i OL i 1987 hvor han ble nummer 55. Året etter deltok han i OL i Calgary der han ble sist i både stor bakke og normalbakke.

Hans mangel på suksess gjorde ham imidlertid svært populær. Han ble en kultfigur, kjent som «verdens dårligste skihopper», og etter hvert mediakjendis og gjenganger i talkshow på tv.

Denne filmen er basert på livet og ( mangelen på?) merittene til skihopperen Michael Edwards.