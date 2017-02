Utsolgt på åtte minutter

Saken oppdateres.

- Vi hadde god tro på utsolgt konsert, men ikke på så kort tid, sier Stein Vanebo ved Trondheim Concerts etter at de 4500 billettene gikk ut på under åtte minutter.

Noen hundre billetter ble lagt ut til Facebook-venner av Trondheim Concerts, som fikk anledning til å kjøpe allerede onsdag. Men hovedtyngden billetter ble lagt ut først torsdag.

LES OGSÅ: Til Trondheim for første gang på avskjedsturneen

Deep Purple er et stort og betydelig navn i rockhistorien, med et spesielt godt tak på venner av hardrock og klassisk rock, men Vanebo tror det snarere er nye rutiner hos det billettkjøpende publikum enn bandets status som er årsaken til at billettene gikk så raskt ut.

Noe har skjedd med trondheimspublikummet

- Dette ville ikke skjedd for fem år siden. Men noe har skjedd med trondheimspublikummet. De vet at konserter kan bli utsolgt og har ikke lyst til å gå glipp av store begivenheter. Derfor står de opp om morgenen og blir med i kampen om billetter, sier Vanebo

- For en arrangør er dette tveegget. Vi er selvsagt glad for at konserter blir utsolgt, men det er synd på fans av artisten som ikke får tak i billetter, sier Vanebo.

Fogerty-billetter fredag

Torsdag begynte forhåndssalget av billetter til John Fogerty-konserten på Sverresborg 2. juli til Trondheim Concerts facebook-venner, mens hovedslippet er fredag morgen.

LES OGSÅ: Spiller Creedence på Sverresborg

- Det er adskillig flere billetter vi legger ut på Sverresborg, så det ligger ikke noen automatikk i at konserter blir utsolgt. Men en vet aldri. Og generelt pleier jeg si til folk som vet at de vil på en konsert at det ikke er noen grunn til å vente med å kjøpe billett, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts.