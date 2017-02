Fogerty nærmer seg utsolgt

Saken oppdateres.

- Flere blir overrasket over at det fortsatt er billetter igjen. De har tatt det for gitt var utsolgt, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts fredag ettermiddag.

Klokka 09.00 åpnet det ordinære billettsalget, og på få minutter var 6000 billetter solgt. Så roet det seg, før det tok seg opp, jevnt utover formiddagen.

Torsdag røyk alle billettene til Deep Purples konsert i Trondheim ut på få minutter, morgenen etter startet salget på Fogerty. sammenfallet har ført til forvirring.

- Vi har fått mange henvendelser, med spørsmål om det er billetter igjen. Jeg møtte en Fogerty-fan på samvirkelaget på Ålen fredag, som trodde at Fogerty var utsolgt allerede torsdag, så han hadde ikke engang prøvd å få tak i billetter. da jeg forklarte at det var purple som var utsolgt, og at vi fortsatt hadde Fogerty-billetter, fikk han tårer i øynene. dette reddet dagens hans, sier Stein Vanebo.

John Fogerty har siden Creedence Clearwater Revivals storhetstid på tampen av 60-tallet vært svært populær i Midt-Norge. Men han aldri spilt i Trondheim eller Trøndelag før.

Årets turné er godt i gang, med 71-åringens kanskje tøffeste låt «Fortunate Son» som fast avslutning før ekstranumre. Det er en av mange klassiske Fogerty-låter utgitt i 1969 – og det er disse låtene skal prege årets repertoar.

Settlisten på konserten i indianerreservatet Mashantucket i Connecticut torsdag kveld.

Travelin' Band, Green River, Born on the Bayou, Who'll Stop the Rain, Lookin' Out My Back Door, Hot Rod Heart, I Heard It Through The Grapevine, Midnight Special, Joy of My Life, Lodi, New Orleans, Mystic Highway, Keep On Chooglin', Have You Ever Seen the Rain?, Down on the Corner, Centerfield, The Old Man Down the Road og Fortunate Son , med Bad Moon Rising og Proud Mary som ekstranumre. De mest sentrale låtene går igjen fra kveld til kveld, men repertoaret varierer noe. På andre konserter i de siste ukene har han dessuten blant annet spilt Long As I can See The Light , Hey Tonight og Cottonfields.

Det er satt opp tre konserter i Skandinavia på årets turné: Malmö 30. juni, Wrightegården i Langesund 1. juli og Trondheim 2. juli.