Saken oppdateres.

Alle som klarer mesterstykket i «Anno» på NRK1 får vist slektsfilmen sin under mestermiddagen. Simen Havig-Gjelseth blir mester fredag 17. februar. Der får han vite at den ene av forfedrene hans etablerte avisen som var forløperen til Adresseavisen. En annen har vært biskop i Trondheim.

Brukte NTNU-utdanningen til å smi jernhatt

Overraskende nytt

- For meg var dette en overraskende og helt fantastisk historie. Det viser seg altså at en av mine forfedre var biskop i Bergen og senere i Nidaros. Og en annen av mine forfedre var grunnleggeren av Adresseavisen, det er jo utrolig kult, sier Havig-Gjelseth. Selv har han bodd en rekke år i Trondheim mens han studerte på marinteknisk linje ved NTNU (tidligere NTH) fra 1994 til 2000.

- Det som er så kult med slektsfilmen er at de har funnet spor helt tilbake til 1400-tallet, det er sykt lenge siden. Det var altså noen som reiste fra København til Bergen og tok med seg reformasjonen til Norge. Vi var jo fortsatt katolske på den tiden. Og den første biskopen som kom til Norge og forfektet protestantismen, det var min forfar. Det er jo helt utrolig, sier «Anno-Simen».

Sterke historier

- Og dette er en ny historie for deg?

- Morfaren min har forsket litt på slektshistorien, men han kom aldri lenger enn til 1600-tallet. Så tiden helt tilbake til 1400-tallet visste jeg ingenting om. Det var utrolig fascinerende. Jeg satt og grein under hele mestermiddagen da dette ble fortalt. Det er veldig overveldende å ha så sterke forfedre med så sterke historier som har banet vei for oss som har kommet etter, sier Havig-Gjelseth. Han er i Trondheim for å være med på et «Anno»-arrangement i Erkebispegården, i tillegg til å delta på et treff med tidligere studiekompiser.

- Jeg føler at livet mitt har vært en lett dans på roser hele veien. Det at andre har kjempet for meg tidligere, det er kult å se.

- Det har vært noen fighter langt tilbake?

- Ja, det har vært masse fighter langt tilbake som har lagt grunnlaget for at jeg kan ha det så fint. Og jeg har utrolig respekt for morfaren min som i mange år var generalsekretær for Den Norske Turistforening og bidro til å drive fram turisthytter på fjellet. Dette kommer også godt fram i slektsfilmen, sier sivilingeniøren som selv er glad i være på tur til fjells og ved kysten.

Levde på kål og sild

- Å være med på en tidsreise som «Anno» er helt konge. Kål og sild er det vi har spist gjennom disse ukene, men samarbeidet og det sosiale samholdet mellom oss var utrolig bra. Dessuten var det spesielt sterkt å være i disse bygningene. Å sitte og spise middag i 1000 år gamle lokaler er helt fantastisk. Det ble en intens opplevelse. Det forsterket inntrykkene å være i sånne omgivelser samtidig som du hører om fortiden din, sier Havig-Gjelseth og tilføyer:

- Jeg har stor respekt for alle disse håndverkene vi har prøvd oss på. Det å oppleve dette gjør noe med deg. Du får en æresfølelse.