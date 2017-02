- Kulturforskjeller er en av vår tids største utfordringer

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag kom Hajer Sharief til Trondheim for å motta Studentenes fredspris.

Etter en kjapp mottakelse på rådhuset, ledet hun fakkeltoget «The walk of peace» fra Samfundet til Olavshallen, der selve fredsprisseremonien fant sted. Om lag 1000 deltakere trosset regn og vind for å være med på å lyse opp februarkvelden.

- Det største med denne prisen for meg, er at den kommer fra studentene selv, at de anerkjenner og ser det fredsarbeidet som gjøres. Mange sier unge ikke bryr seg om politikk. At jeg får denne prisen beviser at de unge er opptatt av hva som skjer i verden, og det er jeg glad for, sier hun.

Jusstudenten Sharief opplevde bombene og borgerkrigen i Libya i 2011. Siden den gang har hun jobbet for fred både i hjemlandet og i FN. Hun har vært særlig opptatt av å få unge og kvinner med i fredsarbeidet.

Hun har også rukket å bygge opp sin egen organisasjon i hjemlandet, og samarbeider både med Kofi Annan og Ban Ki-moon.

I komiteens begrunnelse heter det blant annet at Sharief får prisen for sitt modige arbeid for å inkludere kvinner og ungdom i fredsbyggende arbeid i Libya og i verden for øvrig.

9800 studenter fra hele verden har søkt om plass på den internasjonale studentfestivalen i Trondheim.

Fredsarbeid som livsstil

Selv beskriver hun sitt arbeid som en livsstil, et forsøk på å skape et bedre liv for seg selv og andre.

- Før revolusjonen i Libya i 2011 visste jeg knapt hva krig, fred og fredsarbeid var. Jeg måtte oppleve krigen på kroppen for å forstå det. I etterkant har jeg vært veldig opptatt av hva som skal skje etter krigen, at vi får en forandring til det bedre. Det er nå vi har sjansen, og det må vi benytte oss av.

Siden i fjor høst har hun vært rådgiver for FN der hun har jobbet med FN-resolusjon 2250 om unge, fred og sikkerhet som skal legges frem for sikkerhetsrådet i desember 2017.

- Dette er noe av det viktigste jeg har jobbet med. Det er viktig å overbevise de unge om at de kan utgjøre en forskjell, ved å la dem være med på å ta avgjørelser og faktisk forme verden.

Kritisk til Trump

En av de største utfordringene verden står overfor i dag, mener Sharief, er hvordan vi jobber med forskjeller mellom de ulike kulturene.

-Noen ses på som terrorister bare fordi de er fra et bestemt land eller tilhører en bestemt religion. Det er skremmende og fører til økt segregering mellom samfunn og grupper, sier Sharief.

Hun synes det er ironisk at Libya er et av de sju landene som var omfattet av president Donald Trumps innreiseforbud.

- USA var et av landene som var med og bombet Libya i 2011, og som dermed bidro til den ustabiliteten og det kaoset som preger landet i dag. Seks år senere oppfører de seg som om de ikke har noe med det å gjøre. De fraskriver seg alt ansvar og kaller alle libyere for terrorister, sier Sharief, som ikke har veldig mye til overs for Trump.

- Det er skremmende at en slik mann skal lede et av verdens mektigste land når det kommer til militær kraft. Trump har gitt tydelig uttrykk for hva han synes om muslimer – jeg håper bare han ikke bruker det som en unnskyldning for å gå til krig mot muslimske land. Selv om han er en erfaren forretningsmann, har han neppe kjennskap til hvordan livet er i land som Libya og Somalia.

- Engasjer dere!

Sharief har tidligere besøkt Oslo, men har aldri vært i Trondheim før. Hun synes byen er vakker og er ikke skremt av det gufne været.

Fakkeltoget ble etterfulgt av en fredsprisseremoni i Olavshallen der fredsprisleder Håkon Noren og Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF og tidligere FN-spesialutsending til Sør-Sudan, var blant talerne. Sharief holdt også tale der hun takket for prisen. Underholdningen sto blant andre Einar Stray Orchestra for, mens Aiesha Wolasmal ledet seremonien.

Sharief deltar også på jubileumsmarkeringen for fredsprisen lørdag klokken 12 der hun skal holde tale. Også den forrige vinneren av Studentenes fredspris, Ayat Alqormozi fra Bahrain , deltar.

- Hva vil du si til andre unge som har lyst til å bidra til å gjøre verden bedre?

- Vi er inne i en tid der aktivisme og interesse for politikk ikke bør være et valg eller en interesse. Folk må stå opp for det de tror på og engasjere seg. Hele verden henger sammen, kanskje i enda større grad enn hva vi er klar over. Når Libya bombes, får det følger også i Norge. De unge må bli enda mer politiske og engasjere seg i hva regjeringen bestemmer. Politikk handler om livene våre. Ingen er for unge til å bry seg om det, sier Hajer Sharief.

