- Norske politikere er for hårsåre

Saken oppdateres.

- Jeg mener det er maktmisbruk når politikere slår tilbake mot humorister og satirikere, sier Hanne Vilja Sagmo, fagansvarlig for Norsk Revyfestival.

- Politikere innehar en posisjon og tilhører en elite som definerer makt. Da er det viktig at de tåler å få humor og satire rettet mot seg i den posisjonen de har. Hvis de ikke forstår det, er vi på ville veier. Det er skummelt når maktpersoner begynner å angripe det frie ord, fortsetter hun.

- Kanskje stemmer det at en god latter forlenger livet, sier humorist og forfatter Ola Bjørknes (79).

Denne uka lanserte revyfestivalen den nasjonale konkurransen «Humor mot terror», der de leter etter en humoraktivist som bruker komikk til å kommentere makt og ekstremisme i alle former. Formålet med konkurransen er å vise hvordan man kan bruke humor til å bekjempe frykt og fordommer.

- Verden er blitt ganske gal i det siste; vi vet aldri hvilke nyheter vi våkner til. Samtidig er meningene blitt så ekstreme på alle sider av bordet, med mye frykt og mange fordommer. Revy er folkets talerstol, og vi vil vise at det er mulig å bruke humoren som et middel til å kommentere det vi ser i samfunnet nå, sier hun.

LES OGSÅ: Trondheim får prestisjekontor

Sunt å le av seg selv

Sagmo mener humor er et samfunnskritisk verktøy som kan være med på å skape debatt.

- Humor er en piskesnert som vi alle er utstyrt med. Jeg tror det er sunt å kunne le av seg selv og sine fordommer. Vi starter ikke krig med humor, men jeg tror det kan få folk til å se på seg selv og sin egen samtid med et annet blikk.

Hun drar en parallell til andre verdenskrig da mange humorister og karikaturtegninger ofret mye for å prøve å latterliggjøre krigen og tyskerne, på en måte tyskerne selv ikke skulle forstå.

- Vi har bruk for dagens humorister. Humor kan være med på å sette mot i folk og bryte ned den litt hatske retorikken som har oppstått i det siste.

Ifølge Sagmo er en humoraktivist en person som krysser humoren med samfunnskritikeren i seg, og som kommenterer samfunnet og trendene vi ser med humor.

Med mengder av tull og fjas, og minst like mye lys & varme, ender vårens musikalsatsing på Trøndelag Teater i triumf.

- Begrenser ytringsfriheten

- Terror som ikke rammer en selv, er ikke noe å flire av. Men det er noe latterlig over ekstreme holdninger, og de som oppfordrer til det.

Mer alvorlig er det når politikere slår tilbake mot humoristene, mener hun. Slik USAs president Donald Trump har reagert på vitsing rundt hans figur.

- Når maktmennesker begynner å gå til angrep mot det frie ordet, legitimerer man at ytringsfriheten skal være begrenset. Det kan bidra til å øke faren for dem som risikerer litt. Det er viktig at komikere og satirikere ser på samfunnet og lærer oss å le av oss selv.

Hun mener norske politikere er mer hårsåre enn før.

- Før sa man at det var en ære å bli parodiert på revyscenen. Jeg tror ikke alle norske politikere er like åpen for det i dag. Det er viktig at de skiller sin person fra den posisjonen de innehar. Som minister må du tåle mer.

Dette er en av de beste filmene som får premiere på norsk kino i år

30 år mot alle odds

For å delta i konkurransen kan man laste opp en video på festivalens hjemmesider. En jury plukker ut de beste bidragene, før folket stemmer frem vinneren. Vedkommende får opptre på festivalen og i tillegg en pengepremie på 25000 kroner.

«Humor mot terror» er også navnet på en av forestillingene og et seminar under revyfestivalen som feirer 30-årsjubileum i år.

- Forestillingen blir preget av stand up, videoinnslag, revy og kåseri, mens seminaret debatterer farlig humor og konsekvensen av å bli sensurert, eller at vi sensurerer oss selv, sier Sagmo.

I tillegg blir det selvsagt NM i revy og en egen revygalla der mange av ildsjelene i norsk revy skal hedres i anledning jubileet.

- Vi er 30 år mot alle odds. Vi er en humorfestival i en meget liten bygd, men med stort pågangsmot. Jeg er utrolig stolt over å representere en sjanger som ved hjelp av folkelig dugnadsånd har laget humor på små og store scener siden 1840-tallet.

LES OGSÅ: Hijabdømt frisør truer med å ta revy til retten