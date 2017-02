- Trøndelag er Norges øl-hovedsete

Saken oppdateres.

- Trondheim ligger i hjertet av øl-Norge, og Trøndelag er utvilsomt Norges øl-hovedsete.

Det sier ølblogger og forfatter Knut Albert Solem. Lørdag ledet han en ølsmaking på Gulating ølutsalg i mathallens lokaler i Prinsens gate med øl fra 21 ulike trønderske bryggerier på menyen.

- Det finnes hundrevis av trønderske ølsorter, særlig hvis du tar med dem på polet i tillegg. Hvis vi ser bort fra noen spesialiteter fra Belgia, kunne vi godt vært selvforsynt med øl i Trøndelag, mener Solem.

Trondheimsmannen er en profilert ølblogger og har tidligere gitt ut to bøker om øl, «Norske øl: Bryggerier i Norge fra A til Å» (2015) og «Ølguiden» (2016). I den siste har han beskrevet og vurdert 752 øl fra 92 bryggerier. For tiden jobber han med en ølquiz-bok, forteller han.

- Det er stor konkurranse blant bryggerne i Trøndelag nå, og det blir en utfordring å skille seg ut. Mange lager øl som blir litt for likt, sier Solem.

Må finne nye lokaler

Gulating er en spesialbutikk for øl som har vært samlokalisert med mathallen siden oppstarten for halvannet år siden. Når mathallen nå avvikler og Bunnpris overtar lokalene , må også Gulating se seg om etter noe nytt. Arrangementet lørdag var derfor deres siste i Bøndernes Hus.

- Gulating består, men vi vet ikke i hvilken form, sier Knut Albert Solem, medeier i Gulating Bryggeri AS og butikksjef ved Gulating ølutsalg.

- Vi har hatt en god del arrangement her tidligere, både øl sammen med mat, besøk av ulike bryggerier og rene ølsmakinger som dette. At vi nå må ut er et stort tap for oss, sier han.

20 personer møtte opp til arrangementet lørdag ettermiddag, men bare fem kvinner. Én av dem var Ingrid Skjøtskift, Høyres gruppeleder i Trondheim.

- Jeg er veldig glad i øl og er spent på hva vi vil få servert her i kveld, sier Skjøtskift da vi snakker med henne i forkant av arrangementet.

Spennende nye smaker

Skjøtskift er fan av Austmann bryggerier, forteller hun. Men hun er også glad for at Dahls har kommet til heder og verdighet igjen.

- For de har også mye godt å by på. Selv om vi har mange gode trønderske bryggerier, så er det Dahls som er flaggskipet, sier hun.

Vennegjengen Sindre Askim Grønvoll, Line Grønvoll Abeltun, Raymond Abeltun og Tor Eirik Ferstad synes det er spennende å bli bedre kjent med Trøndelags mangfoldige ølkultur.

- Jeg kjenner ikke så godt til trønderske bryggerier, men det er spennende å bli presentert for nye øltyper som jeg kanskje ikke har smakt tidligere, sier Askim Grønvoll.

De fire beskriver seg selv som over gjennomsnittet glad i øl og synes det er positivt at godt øl er blitt mer utbredt.

- På enkelte restauranter kan du kjøpe ølpakke i stedet for vinpakke, og barer og butikker har et langt større utvalg enn tidligere. Da blir man flinkere til å prøve ut nye typer, sier Grønvoll Abeltun.

Feirer mangfoldet

- Mens enkelte dagligvarekjeder strammer inn utvalget, passer det bra med et event som nettopp feirer det trønderske mangfoldet, sier Solem, mens de fem første glassene skjenkes i.

Den første er «Havfrua» fra Frøya bryggeri, en lys lager som stort sett selges i nærområdet på Frøya.

- Dere kjenner sikkert at den har litt mer smak enn det internasjonale industriølet som markedsfører seg mot dem som egentlig ikke er så glad i øl, sier Solem.

Namdalsbryggeriet er et hobbybasert bryggeri som holder til i Grong i Nord-Trøndelag. De har brygget øl i fire-fem år. Deres Namdalsbitter er en øltype med røtter i England.

- Denne er ikke blant de mest eksperimentelle, men den er smaksrik og bærer preg av godt håndarbeid både i forhold til brygging og tapping, sier Solem.

Rennebu favoritten

Videre får deltakerne servert «Mørketid» fra Valset Gaardsbryggeri i Buvika, en saison der det er gjærstammen som gir ølet karakter. De får servert Klostergården bryggeris «Stjørdals», en øl med markant røykt smak. Glimrende til rustikk mat, ifølge Solem.

Og de får servert «Hoppy Blonde» fra trondheimsbryggeriet Austmann på Trolla.

- Dette er en overgjæret øltype med røtter i Belgia og England, men drevet frem av den amerikanske mikrobryggerirevolusjonen. Som dere kjenner er det brukt mye humle, sier Solem.

- Denne er i tillegg tilsatt grapefrukt, så den gjelder som én av fem om dagen, spøker han.

Solem synes det er vanskelig å nevne én favoritt. Når vi presser ham litt, svarer han:

- Rodebakk gårdsbryggeri på Rennebu har mange spennende ting. Og så har du selvsagt de litt mer etablerte merkene som To Tårn og Austmann som du alltid kan være trygg på.