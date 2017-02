Saken oppdateres.

Selv om skolene tar ferie, er det fortsatt liv i kulturbyen. Her er noen alternativer.

1. Se film på kino og dra på skattejakt i Nidarosdomen

Prinsen Kino utvider åpningstidene i ferien, og åpner elleve hver dag, Nova Kino har vanlige åpningstider. Hvis du tar turen for å se «TRIO – Jakten på Olavsskrinet» på dagtid søndag 19.- eller 26. februar, vil du få utdelt et skattekart i kinosalen. Dette kartet kan tas med til Nidarosdomen, hvor du får komme inn og fortsette skatteferden.

Kinoen har også førpremiere på årets største Golden Globe vinner «La La Land», og dersom du ikke har sett «Fifty Shades Darker» ennå, blir det også muligheter for det i ferien.

2. Ta turen til teateret

- Vi viser «Robin Hood–Rai Rai i Sheerwoodskogen» og «Evig Søndag» hele uken, så teateret tar ikke ferie. Det er noen få billetter igjen til begge stykkene hver dag, forteller Sissel Grønlie ved Trøndelag Teater.

3. Hip hop-kurs og Barnas Time

På Rockheim kan du ta med barna på hip hop-kurs og Barnas Time. Museet er åpent hver dag fra 21.- til 26. februar.

På hip hop-kurset kan du lære noen av grunnstegene i danseformen med en av Rockheims omvisere. Det krever ingen forkunnskaper for å bli med, men anbefalt aldersgruppe er ti til 16 år. Her er det førstemann til mølla for 30 minutter med dansing. Kurset holdes halv to, tirsdag til søndag.

Barnas Time er klokken tolv. Her får de yngste oppleve Rockheims «hemmelige» lokaler. Kanskje tegne i Knutsen & Ludvigsen-rommet og høre musikk gjennom gamle platespillere og Jukebokser. Oppmøte i resepsjonen klokken tolv, tirsdag til søndag.

4. Pirbadet

Hvis dere har noen badenymfer i familien kan dere ta turen til Pirbadet, som har utvidet åpningstider tirsdag og torsdag. Resten av uken har vanlige åpningstider.

- Vi forventer fullt trøkk her, sier Annikken Sandberg, direktør ved Pirbadet.

5. Folkebiblioteket

Også i år presenterer Folkeverkstedet ved Trondheim folkebibliotek et program for barn og unge i vinterferien. Det blir kodekurs, 3D-printing, gjenbruksby, håndarbeid og mer til, i andre etasje på hovedbiblioteket.

Blant annet kommer jentene fra Jenteprosjektet ADA og holder kurs i enkel koding. Kurset er for nybegynnere og passer for barn fra 6 år som kan lese, eller som har med seg en voksen.

I Newtontimen for barn – og andre nysgjerrigperer treffer du kjemikeren Kristin Grendstad Sæterbø og biologen Henriette Vaagland fra NTNU som setter opp en mini-lab på Biblioteket. Her får du se hvordan elefanter lager tannkrem, undre deg over vandrende egg, studere sprellende småkryp i mikroskopet og du kan være med i smakspanelet som tester egenprodusert bruspulver.

6. Ski og snøbrett

Til Vassfjellet går det busser hver dag i vinterferien, og her holdes det blant annet snøbrettkurs og skirenn for barna.

Gråkallen Skileik er et område som er tilrettelagt for barn, og er åpent hver dag i ferien. Her er ulike formasjoner med på å oppøve skiferdigheter gjennom naturlig lek. Det finnes vanlige skiløyper, slalåm og hoppbakker i ulik vanskelighetsgrad.

Trondhjems Skiklub arrangerer også SkiCamp for barn mellom syv og elleve år i vinterferien. De tilrettelegger for lek og læring på ski. Dette foregår mandag 20. februar til onsdag 22. februar, klokken elleve til to hver dag. Det vil også bli varm lunsj ute alle dager.

7. Ferie på fjellet

Trondhjems Turistforening har flere hytter i fjellet man kan låne, og her er det drop-in med førstemann til mølla som gjelder. Hvis man vil låne en av hyttene, kan man ta turen til turbutikken i Sandgata og få utdelt nøkkelen man trenger. For å få nøkkelen må man være medlem i turistforeningen, men man kan ta med seg hvem man vil på hytta, også folk som ikke er medlemmer.

- Hvis du vil dra på spontantur er det også muligheter for å dra på toppturer. Dette kan være dagsturer, og hvis du kommer innom turbutikken, kan du få hjelp til å finne ut hvor du kan gå, forteller informasjons- og markedssjef i Trondhjems Turistforening Jonny Remmereit.

