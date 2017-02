80-tallshelt til Oktoberrock

Saken oppdateres.

En av de mest spennende musikalske bølger på 80-tallet, var den såkalte cowpunken, amerikanske band som blandet rockens energi med musikalske røtter i country og blues.

R.E.M. var bandet som skulle sette sitt mest markante preg på rocken, men det var mange andre bra band. Dream Syndicate og Green on Red, for å nevne to.

Bare slått av Bon Jovi

Bandet som først fikk massiv kommersiell suksess var imidlertid sørstatsbandet Georgia Satellites, som hadde sitt store år i 1986 med sitt selvtitulerte album og låten «Keep Your Hands to Yourself», som bare hadde Bon Jovis «Living On Prayer» foran seg på de amerikanske singlelistene.

Georgia Satelittes eksisterer fortsatt, men frontfigur Dan Baird turnerer også med et par medlemmer i det opprinnelige bandet, og med noen av de mest kjente låtene fra den gang i sitt band Homemade Sin.

Fan siden 80-tallet

- Jeg var fan av Georgia Satellites fra 80-tallet, og deretter fulgt Dan Baird & Homemade Sin. Det føles utrolig bra å få representert Sørstatsrock på plakaten i år, sier sjef for oktoberrock Olav Berg.

Oktoberrock er en endags innendørs som arrangeres i Orklahallen hvert år, med fokus på hard rock og lokale, nasjonale og internasjonale artister som har holdt på en stund.

Hegerland og TNT

Årets festival arrangeres 21. oktober og varer i seks timer. Andre offentliggjorte artister på årets festival er Anita Hegerland, TNT, Return, Intrigue og The Wall – A Tribute to Pink Floyd.

