Blipp og Datarock skal invadere TV-skjermen

- Jeg har alltid vært stor fan av Datarock. Elsker å se dem live. Første gang var på LAN-fest i Bøneshallen i 2004. Jeg og 700 andre spilte PC, mens Datarock prøvde å riste liv i oss. Ingen reiste seg, men jeg husker at de så jævlig kule ut, sier Stian Blipp til BT .

Storsatsingen «Stian Blipp Show» har premiere 9. mars på TV 2. Alt spilles inn på Røkeriet i Bergen, med sittegruppe midt på gulvet, publikum rundt og bandet på scenen.

Energisk show

Datarock skal være husband i alle de ti ukene. Det musikalske skal også stå sentralt i det første showet som spilles inn 8. mars med plass til 250 bergensere i salen. Gjestene er Atle Antonsen, Skam-stjernen Thomas Faye og Grandma-DJ.

- Datarock har en enorm energi på scenen. Den skal vi overføre til showet.

- Hvordan overtalte du Fredrik og de andre til å bli med?

- Vi laget en pilot på Verftet for halvannet år siden. Jeg ønsket Datarock allerede da, men turte ikke å spørre. «Datarock trenger jo ikke å være husband for en dimling fra Salhus». Men rett før nyttår tok vi mot til oss. Vi møttes, spiste vafler og pratet sammen. Så ble det middag og noe i glasset. Plutselig var stemningen der, sier Blipp.

- Vi hadde nettopp vært i studio for å spille inn nytt album og hadde ingen livejobber på planene. Men det er jo ti show over ti uker. Det krever også en del arbeid på forhånd. Vi er ikke et band som kan improvisere og spille «Eye of the Tiger» på sparket. Men jeg ble motivert av å treffe Stian. Han er en fyr det er lett å henge med, sier Saroea.

Konsert på forhånd

Blipp er opptatt av at showet ikke skal ha en klassisk studiofølelse. Publikum skal føle at de er på fest.

- Derfor skal Datarock ha en liten konsert på forhånd før Stian gjør introen sin. Under showet står vi ganske fritt til å spille egne og andres låter. Jeg trodde Stian hadde en mye yngre musikksmak enn meg, men han er veldig på soul- og funkbagen, sier Saroea.

– Publikum skal får et show før og etter sending. Ingen skal føle at de ville hatt det bedre foran TV-skjermen med tacoen sin. Hvert show skal være en unik opplevelse. Jeg har gjort mange studiobaserte programmer, så jeg vet hva jeg synes er kjipt. Vi må for all del unngå det kliniske med sånne programmer, sier Blipp.

Få til en god prat

Dette er hans ilddåp som talkshow-vert. Inspirasjonskilden er de store heltene fra USA, som Conan O’Brien.

- Jeg vil ha aktuelle gjester som har noe å fare med. Atle Antonsen skal nå ut på et slags siste eventyr med bandet DDR, mens Tomas Faye nettopp fikk en ny runde med «Skam»-galskapen etter suksessen i Skandinavia. Han melder nå overgang til krimsjangeren. Mens Grandma-DJ, en 76-åring som satser på en karriere i Norge, blir vårt ukjente talent.

- Skal du som vert være journalist eller entertainer?

- Sikkert begge deler. Men jeg har virkelig tenkt å bli en flink intervjuer, få til en god prat. Det skal ikke bli så kjedelig at folk bare venter på neste underholdningsinnslag, sier Blipp.

