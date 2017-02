- Hvis ingen vil flytte fra Oslo til Trondheim har vi et alvorlig problem

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken ble det besluttet at Kreativt Norges nye kontor skal legges til Trondheim. Det betyr at syv stillinger flyttes fra Kulturrådet i Oslo til Trondheim.

Direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen, forteller at hun enda ikke vet hvor mange ansatte som blir med på flyttelasset fra Trondheim til Oslo.

- Hvis ingen av de syv ansatte fra Oslo blir med til Trondheim, har vi et alvorlig problem. Jeg håper at så mange som mulig følger med til Trøndelag.

Tungt for de ansatte

Danielsen sier at dagens ansatte sitter inne med verdifull fagkunnskap, som det kan ta tid bygge opp igjen. Hun legger til at de er fornøyde med at kontoret har blitt lagt til Trondheim, og at Kulturrådet ser fram til å etablere sitt første kontor utenfor Oslo. Men, flytteprosessen har vært tung for mange av dagens ansatte.

- Syv ansatte har gått siden oktober i fjor, uten å vite hvor arbeidsplassen deres havner hen. Det har vært en krevende tid for mange, sier Danielsen.

Kommer flere jobber

Kulturrådet utlyste denne uken en nyopprettet stilling som leder for Kreativ Næring i Trondheim. Dette blir en del av det nye kontoret til Kreativt Norge som skal legges til byen.

- Dette er den første jobben som lyses ut ved det nye kontoret, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

Seksjonen for Kreativ Næring blir en av to seksjoner i Kreativt Norge, et kontor som blir en del av Kulturrådets kulturavdeling.

Den nye lederen vil få i oppgave å bygge opp kontoret i Trondheim. Vedkommende skal også sørge for at seksjonen har kontakt med aktørene ute i feltet. En annen viktig oppgave vil være å bidra til faglig utveksling mellom de ulike seksjonene i Kulturrådet. Etter hvert vil den nye seksjonen få flere nye medarbeidere.

Danielsen forteller at det uansett vil komme to nye stillinger til Trondheim, men at det kan hende at det blir enda flere. Hun håper at mange søker den nye lederstillingen.

