Her lager barna elefanter og båter i 3D

Saken oppdateres.

I andre etasje på Trondheim folkebibliotek lærer ti barn seg de grunnleggende prinsippene for 3D-printing.

- Vi lager en elefant, forklarer Johanna Aardal Jebsen (9) og titter bort på venninnen Inga Saur Thorin (8) som nikker.

- Litt vanskelig å lage

Begge har vinterferie fra Eberg skole, og syntes det hørtes gøy ut å bli med på 3D-printerkurset som er i regi av Folkeverkstedet. De valgte selv ut et ønsket motiv som skulle gjøres om til en tredimensjonal figur. Først søkte de på Internett etter elefantbilder, før de la det inn i et dataprogram.

- Vi roterte elefanten litt, fant ut av hvordan den skulle stå og fant rett størrelse, forklarer Johanna.

- Da vi var ferdige måtte vi ta alt inn på en minnepinne og sette den i printeren, fortsetter Inga.

Printeren bygger elefanten lag for lag med en masse laget av mais. Den vil nok bruke et par timer på å bli ferdig.

- Det tar kanskje litt tid fordi den skal være rund, og formen er kanskje litt vanskelig å lage, forklarer Johanna.

Mina Petersen følger ivrig med på 3D-printeren ved siden av. Den holder på å printe en båt.

- Se her, nå er den jo snart ferdig. Nei, hvor bra! Da er det snart Pokeballen sin tur, sier Lars Danielsen, prosjektleder for Folkeverkstedet, begeistret.

Viktig å ta i bruk ny teknologi

Danielsen forteller at biblioteket bestandig har vært et sted for kunnskapsdeling, men at det med tiden har blitt viktigere å ta i bruk ny teknologi for å lære hvordan de fungerer.

- Vi er opptatt av at biblioteket skal være et sted hvor man lærer gjennom aktiviteter. Man kan komme hit for å prøve ny teknologi, og lage ting selv.

Etter kurset skal 3D-printerene fordeles på bydelsbibliotekene og brukes til vanlig drift.

- Det vil si at man kan komme på biblioteket og printe ut det man vil, på lik linje med en vanlig printer, forteller Danielsen.

Bibliotekssjef Berit Skillingsaas Nygård forteller at Folkeverkstedet er i et spenningsfelt mellom det nye og det tradisjonelle.

- Tanken er at biblioteket tradisjonelt sett har gitt kunnskap gjennom litteratur, men at vi nå også har kunnskapsformidling på andre måter, gjennom for eksempel kurs.

- Bra at det finnes slike tilbud for barn

Mamma til Johanna, Lise Aardal Jebsen, synes det er bra at det finnes slike tilbud for barn, og tenkte at det ville være artig tidsfordriv nå i vinterferien.

- Jeg tenkte det så artig ut, og at 3D-printing er noe som er kommet for å bli. Det er artig at jenter også kan prøve ut tekniske ting, sier hun.

- Spennende at filmen er spilt inn i Trondheim

Det er ikke bare biblioteket som har mange besøkende i vinterferien. Flere har også tatt turen på kino, blant dem er Anna (12) og Einar (9) Rønningen som sammen med bestemor Liv Rønningen skal se «Trio - Jakten på Olavsskrinet».

- Jeg ville se filmen fordi jeg har sett serien, og visste at den skulle komme på kino, forteller Anna.

- Det er litt spennende at filmen har blitt spilt inn i Trondheim, sier bestemor Liv.

Familien Rønningen er ikke de eneste som har tatt turen på kino i vinterferien. Thomas Berg, senterleder for Prinsen Kinosenter, forteller at årets vinterferie så langt har gått over all forventning når det gjelder antall kinoggjengere.

- I løpet av lørdag og søndag hadde Prinsen og Nova besøk av over ti tusen gjester, forteller han.

«Trio» er den store vinneren fra helga som var.

- Det har vært stor oppslutning, og er desidert den filmen som har gått best, forteller han.

Filmen slo både Disneys «Vaiana» og «Fifty Shades Darker» i helga og på mandag.

- Trio har handling fra Trondheim, og det fenger nok mange, sier Berg.