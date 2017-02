- Rasister er også mennesker

Saken oppdateres.

Joachim Skage er 42, hvit, skallet, tatovert, bor alene og har aldri vært gift. Når han kjører stand-up show vil han noe mer enn å lage humor på billige poenger.

- I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt. Rasistene er redde og føler seg oversett.

Ville trolle trollene

- Ideen til showet fikk jeg da vi var en gruppe komikere som ble kjent med menneskene på nettsiden «Norge er vårt». Der skrives det hatefulle, rasistiske meninger. Alle er i caps lock, fulle av feilstavinger og krydret med mange utropstegn. I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt. Rasistene føler seg er redde og føler seg oversett.

Et «snilt»eksempel: «Erna Solberg henter flere skjeggebarn og flere lykkejegere fra Italia og Hellas, helt frivillig». Et eksempel fra fb-profilen: «Vi skal "ANGRIPE" denne pressen som serverer forvrengninger og usannheter!

- Vi hadde en tanke om å bli en motvekt til hatet mot flyktninger, innvandrere og muslimer. Vi skulle trolle trollene, men kom ingen vei. I stedet følte de seg angrepet og ble enda sterkere som gruppe.

- Alle bidrar til nye rasister

- Dette er først og fremst et show, men det handler om rasisme, fordommer og er en del av samfunnsdebatten. Jeg snur på det og bruker komiske grep, det er forskjellen.

Skage mener det handler om å bli sett og bli inkludert, og at vi alle har et ansvar for at folk blir rasister.

- Jeg, for eksempel, har en barndomskompis som er rasist i dag. Da vi var små var han en outsider som ble mobbet, og jeg vet at han hadde det kjipt hjemme. Gjør det oss til gode mennesker å le av de som har hatt det tøft? Som voksen tenker jeg at det er kjipt å henge ham ut, men jeg har faktisk birdratt til å skape den rasisten han er i dag, sier Skage.

- Ingen vits i fakkeltog

Stand-up komikeren mener vi må tørre å ta denne samtalen og har tro på dialog.

- Vi må lytte, høre hva de sier. Det har jeg tro på. Fakkeltog mot rasister er lite effektivt. Jeg tror at å snu ryggen til dem gjør dem enda verre. Å være mot rasisme er greit, men å være antirasist er helt ubrukelig, som jeg ser det. Da er du mot menneskene, ikke holdningene, og det er holdningene som er viktige.

Det er ikke feil å være annerledes. Jeg ønsker ikke å være moraliserende, jeg tuller med både rasister og antirasister.

Har showet ditt funket, blir verden et bedre sted?

- Det er vanskelig å få tak i rasistene, de går ikke mest på show. Eh, der har du mine fordommer. Men de som er engasjerte i kampen mot rasisme, kan kanskje få nye tanker på vei hjem.

Joachim Skage spiller på Antikvariatet 25. februar.