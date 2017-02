Dette er Ukas første headliner

Saken oppdateres.

Studentfestivalen Uka-17 slipper i dag sin første headliner, og det er de «lokale» heltene i Highasakite som kommer først opp av hatten.

12. oktober spiller de for potensielt 7000 i Teltet i Høyskoledalen, også kjent som «Dødens dal». Konserten blir også selve avslutningen på bandets «Camp Echo»-turné som har pågått siden våren 2016.

Uka feirer i år 100-årsjubileum, og årets festival arrangeres mellom 5. og 29. oktober.

Spesielt med Trondheim

- Det blir veldig gøy, vi gleder oss, sier Highasakite-vokalist og – låtskriver Ingrid Helene Håvik, som sammen med Marte Eberson (synth), Kristoffer Lo (gitar og flugabone), Trond Bersu (trommer) og Øystein Skar (synth) dermed gjør sin eneste konsert i Trøndelag i 2017.

-Trondheim er ikke noen hvilken som helst by for oss. Det var der jeg og Trond startet bandet, og basen vår i mange år. Det føles alltid familiært å komme tilbake, selv om mange av de vi kjente nå har flyttet, er det fortsatt mange igjen, sier Håvik.

Fra Knaus til Teltet

Det er ikke første gang bandet spiller under Uka, men det er illustrerende for bandets vekst å se at de har beveget seg fra å spille på lille Knaus i 2011, til festivalens største scene i 2017. I mellomtiden har de også spilt i Storsalen to ganger.

-Det er alltid godt å spille der man får en stor scene og mye lys. Det gir oss frihet til å gjøre det vi vil rent visuelt. Så det blir full pakke i Trondheim, mener Håvik, som forteller at bandet nå forbereder seg til å spille i et utsolgt Oslo Spektrum 18. mars. Bandet har også en fersk Spellemannpris, bandets andre, i bagasjen.

Stadig større produksjon

«Camp Echo»-turneen har streifet innom mange lang og vært en triumfferd for bandet, Håvik forteller at de har trukket mange folk overalt hvor de har spilt. Og produksjonen rundt bandet er blitt stadig større. Der de før pakket noen ledninger i en Rema-pose og dro av gårde, hadde de på denne turneen hatt tid til å forberede oss skikkelig. Ambisjonene har likevel alltid vært store, Håvik forteller at hun på et tidlig stadium ga beskjed til management og plateselskap om at bandet ville ut og turnere så mye som mulig.

-Sånn føler jeg det kanskje ikke lenger, i dag kan jeg heller tenke meg å gjøre færre – men skikkelige kvalitetsjobber, forklarer hun. Turnélivet kan tære på noen hver, men Håvik forteller at det fortsatt går greit å være på veien.

-Vi er jo ikke noen bitte liten gjeng lenger, med crew er vi rundt ti personer som reiser rundt sammen. Så det går an å bytte litt på folk man må forholde seg til, sier hun.

Listerekord

- I 2016 solgte Highasakite ut 2000 billetter på Samfundet på fire minutter, så nå er studentenes største scene det naturlige steget videre, uttaler Herman Biørn Amundsen, konsertsjef for Uka-17.

Bandets andre album «Silent Treatment» ble gjennombruddet, og satte norgesrekord med 120 uker sammenhengende på VG-lista. I skrivende stund er «Camp Echo» oppe i 39 sammenhengende uker på samme liste.

Ingrid Helene Håvik sier at hun har begynt å skrive låter til Highasakites neste album, men at det er altfor tidlig å si noe om når det kommer eller hvilken kunstnerisk retning det vil ta.