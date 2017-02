NAF selger DAB-adapter som ikke tar inn trafikkmeldinger

Saken oppdateres.

NAF er landets største organisasjon for trafikanter, men vurderte ikke funksjonen for trafikkvarsling som viktig da de valgte adapter til forbrukerne.

Tiny Audio C5 er testet av NAF, og biladapteret er også kåret til best i test av både TV2 hjelper deg og Lyd og Bilde.

NAF har stort lager

Selv om Tiny Audio C5 er best i test, mangler den trafikkvarslerfunksjonen.

- Vi har valgt et adapter som tar inn dabsignalene veldig bra, og som har god funksjonalitet og er lett å betjene, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Tenkte dere ikke på varslingsfunksjonen?

- Vi skulle selvfølgelig ha ønsket at den også hadde denne funksjonen.

NAF har et såpass stort lager av testvinneren, at de langt på vei kan betjene alle regioner som etter hvert går av FM-båndet.

- Vi vurderer hele tiden produktene våre, men akkurat nå er det Tiny Audio C5 som tilbys. For bilistene er det ikke nødvendigvis så lett å montere adapter selv, men vi tilbyr dette og da er det lettere for oss å ha én type å forholde oss til.

Vrien å montere

Adapteren fungerer ikke uten antenne. Antennen monteres i ruta og skal være jordet.

- Man må gå inn i a-stolpen mellom siderute og frontrute, og foringen må av for å komme til metallet. De fleste biler har også airbag, som gjør monteringen ekstra vrien.

Ikke dab i to av tre biler

Alle biler som er solgt i Norge fra 2013 er solgt med dab. Ifølge Sødal virker folk som har eldre biler å være litt avventende.

- Tall fra de siste undersøkelsene jeg har sett, viser at to av tre biler ikke har installert dab, så jeg tror folk er litt usikre og ser an. Mange bruker mobil med blåtann eller aux, men utfordringen er at man ikke kan holde på med mobilen samtidig som man kjører.

Størrelse på skjermen, forhåndsinnstilling og plassering av søketast var blant funksjonene som NAF vurderte da de landet på testvinneren.

- Synd

Petter Ingholm Gustavsen er radiosjef i NRK trafikk, og har dette å si om NAFs valg av adapter:

- Jeg synes det er synd. Vi vet vi er viktige for folk som kjører i trafikken, og vil gjerne nå ut til alle. Derfor håper vi at alle som kjøper adapter forsikrer seg om at den har trafikkvarslingsfunksjon.