Gleder seg til å snakke om skjeder

Navnet på debattmøtet, der de forfatterne og medisinstudentene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl deltar, er altså «Fitte».

- Er det en del av prosjektet å gå over tabugrenser?

- Det er ikke vi som har valgt navn på møtet. Det er viktig å alminneliggjøre, men ikke noe poeng å sjokkere eller krysse tabugrenser, sier Nina Brochmann.

- Boka er blitt litt av en suksess?

- Det er utrolig. Nå er den solgt til 16 land, det siste var Sør-Korea. Den har ligget på topp tre i Norge siden utgivelsen, og vi får veldig mye respons fra lesere av begge kjønn og alle aldre.

- Har boka en annen type lesere enn bloggen deres underliv.blogg.no?

- Bloggen har faktisk en overvekt av mannlige lesere over 35 år, noe som nok har sammenheng med at de utgjør hovedtyngden av lesere i Nettavisen som bloggen ligger under. Til boka tenkte vi kvinner mellom 18 og 35 som hovedmålgruppe, men vi får respons fra mange andre.

- En spesiell mannlig leser på nrk.no reagerte negativ i sin anmeldelse?

- Først ble vi lei oss, fordi det var den første anmeldelsen, og vi tenkte vi hadde skrevet en dårlig bok. Men nå vurderer vi å sende anmelderen blomster. Anmeldelsen har bidratt til den massive positive responsen som fulgte. Mange kvinner, blant annet oss selv, har reagert på holdinger som avdekkes i anmeldelsen, der normale funksjoner blir oppfattet som «ekle».

- At det er «ekkelt» er én ting, tematikken utløser vel også fortsatt både fnising og rødming?

- Det hører vel med, også når det diskuteres i en sammenheng som i Samfundet lørdag. Men vi går til dette som fagmennesker, ikke som privatpersoner. For oss er dette like seriøst og naturlig som om vi skulle skrevet om hjerteinfarkt. Jeg skjønner det kan bli mer pinlig om det er personlige opplevelser som formidles.

- Er dette feministisk prosjekt?

- Både ja og nei. Vi gikk til arbeidet som om det var en hvilken som helst faglig bok om kroppen, som skulle formidles direkte og ikke fordømmende. Men det er jo snakk om kvinnekroppen, som alltid har vært rangert som nest viktigst av rådende mannlige leger. Derfor blir det likevel et feministisk prosjekt.

- På bloggen er de siste postingene om penis og penis-problemer. Tyder dette på at en ny bok er i emning?

- Ingen umiddelbare planer om det. Vi regner med å fokusere på denne boka i hele det kommende året.

- Jeg var spent på hva det dere i så fall kom til å rime kuken med?

- Det finnes faktisk allerede en bok, på svensk: «Kukbruk». Jeg har ikke lest den ennå, men skjønner den er laget etter samme lest som vår.