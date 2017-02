Hanne fra Byneset ute av «Anno»

Saken oppdateres.

Hun tapte fektekonkurranse mot 42 år gamle Katja Kålheim i NRK-serien «Anno». Rett før duellen sa hun på TV at hun ønsket å være i 1537 lengst mulig. Hun hadde absolutt en plan om å vinne det som ble en veldig spennende fektekamp, men det gikk ikke. Hanne måtte forlate middelalderbyen i Erkebispegården i Trondheim.

Mens folk flest så henne ryke ut av TV-serien, har Hanne denne fredagskvelden stått på Narvesen-kiosken på sykehuset i Bodø for å selge kaffe, avis eller ei pølse.

Tatt på senga

- Det er mange som kjenner meg igjen. De syns det er litt rart å se meg her når de vet jeg er på TV, sier Hanne Vikan som syns det er utrolig synd at hun tapte duellen og måtte forlate 1537.

- Jeg ble tatt veldig på senga og hadde ikke tenkt at jeg kom til å bli blant de to siste i turneringen som førte til at jeg havnet i fekteduell. Jeg hadde sett for meg at jeg skulle klare meg bedre i turneringen.

Hun forteller at fanskaren hennes særlig består av folk i 50-60-årene.

Nyter kjendisstatusen

- Jeg blir kjent igjen her i kiosken, på byen og på trening. Jeg nyter det så lenge det varer. Det har vært veldig gøy, sier bynesingen som er lærerstudent i Bodø, og jobber på Narvesen fast på onsdag og fredag kveld når «Anno» blir sendt. Hun har opplevd å se seg selv på TV gjennom et vindu hun har passert på vei hjem.

Det har gjort inntrykk å være innesperret i 1537 uten kontakt med andre mennesker enn deltakerne i TV-programmet.

- Det var som en tidskapsel. Jeg hadde aldri trodd det, men det var veldig fint og jeg har tenkt på det hver eneste dag etterpå, forteller Hanne. Gjengen fra «Anno» har daglig kontakt på nettet og har møttes på ulike treff. Blant annet ble alle invitert til Bjørn på Lillehammer da han feiret 60-årsdagen sin.

- Vi har blitt venner for livet.

I siste program fikk Hanne også oppleve å få fortalt sin familiehistorie. Slik fikk hun høre om Elias som ble født i Kristiansund for over 250 år siden. Han overlevde kopperepedemien som tok livet av mange i familien hans og totalt 45 millioner mennesker i Europa på 1700-tallet.

- Jeg hadde aldri hørt om Elias før, og syns navnet er så kult at viss jeg får en sønn en gang, så kanskje han må hete Elias, sier Hanne.

Angret først

Men Hanne forteller også at hun angret de tre første dagene. Da fikk de bare kujur og en grøt hun ikke likte som mat.

- De første dagene var det så intenst og kaotisk, så mange ukjente mennesker og nye oppgaver. Jeg ville bra dra.

Men så gikk det seg til og nå sier hun at hun elsket hun å være der i resten av oppholdet i tidskapselen. Hun er også blitt så populær at hun har fått sin egen facebookgruppe: «Vi som heier på «Anno Hanne».

- Det er sjefen min her på Narvesen som laga gruppa. Det var utrolig hyggelig. Jeg satte veldig pris på det, sier hun.

På gruppa har familie og venner kommet med heiarop, lagt ut bilder og kommentert det som har skjedd i TV-serien.

- Det er råkult at «Anno» kan være til glede for flere enn oss som deltok.

Uten sminke

Folk har sett henne uten sminke, bustete på håret og svart i fjeset i smia.

- Jeg var litt spent på akkurat det, ikke sminke, ikke speil og ikke børste. Men jeg syns jeg ser overraskende bra ut, og jeg føler ikke at vi er feil framstilt. Jeg har blitt mer avslappet på hvordan jeg ser ut etterpå. Nå har jeg bare bitte litt på øyenbrynene, men ikke maskara eller annen sminke. Det hadde ikke skjedd før «Anno», forteller Hanne.

