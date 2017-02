Kulturlivet har ikke vinterferie

Saken oppdateres.

De som synes koblingen mellom musikal og trønderrock er optimal, har en gild helg i vente.

Begge vinterens to urpremierer av musikaler basert på trønderrock vises nemlig både fredag og lørdag i Trondheim.

«Levva livet» er basert på Åge Aleksandersens låter og er i hovedsak spilt av amatører; nok et imponerende løft fra teatermiljøet i Verdal. Urpremieren på stykket skrevet og instruert av Arnulf Haga var i romjula, og nå står tre forestillinger i Olavshallen for tur. Kveldsforestillingene fredag og lørdag er utsolgt, mens det fortsatt er noen billetter igjen til ekstraforestilling lørdag ettermiddag.

På Trøndelag Teater går «Robin Hood Rai Rai i Sherwoodskogen» for fulle hus, også fredag og lørdag. Blant mange kjente og noen mindre kjente trønderske pop og rock-låter i forestillingen, er Aleksandersen representert med tre låter.

Revy og rasisme

Indøkrevyen inviterer til show fra studentmiljø når «Sjukt å melde» fremføres på Byscenen lørdag, mens det nok blir mer alternativt på Antikvariatet samme kveld når standup'er Joachim Skage slår til med «Rasister er også mennesker».

LES OGSÅ: De er redde og føler seg underlegne

Samtidskunst og underliv

På Gråmølna står utstillingen «Deltagelse» , og lørdag inviteres det til foredrag om samtidskunsten etter 1990, og om hvordan den inviterer betrakteren inn i kunsten, med landets kanskje ledende kunsthistoriske formidler Gunnar Danbolt.

I Kunsthall Trondheim synger åpningsutstillingen this is a political (painting) på aller siste vers. Et av verkene, Alexandra Piricis Monument to Work er en performance som kun er oppført på enkelte dager under utstillingsperioden. De siste gangene verket blir vist blir på utstillingens avslutningsdag søndag.

Noe ganske annet er på agendaen på lørdagsmøtet i samfundet, nemlig det kvinnelige underliv – eller Fitte som det heter i møtetittelen.

Medisinstudentene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl står bak suksessboka «Gleden med skjeden» og gir nye synsvinkler på vaginaens hemmeligheter, i tillegg kommer forfatter og gynekolog Jorun Thørring.

LES OGSÅ: Gleder seg til å snakke om skjeder

Johndoe og Fremmed rase

Det blir ikke bare fitte på Studentersamfundet lørdag, men selvsagt også øl og hornmusikk. Eller rettere sagt rock'n'roll. Johndoe feirer utgivelsen av den nye singlen «Takk og farvel» med konsert på Klubben.

LES OGSÅ: Pønka popmusikk med hooks og trondhjemske særheter

Johndoe har hatt et svært høyt aktivitetsnivå etter at de gjorde comeback for noen år siden. kanskje blir det slik også for rappionerene i Fremmed rase , som spiller sin første større konsert på mange år, et par uker siden utgivelsen av ep-en «No snakke vi», et slags oppdatering av debutalbumet «Pisspreik».

Benoni og Bighand

De har begge vært ute på norske landeveier i over 30 år. Arne Benoni og Ottar Big Hand Johansen. De to nestorene i norsk kvalitetscountry er nettopp ute med det riktig fine albumet «Benoni & Big Hand», og har startet nok en turné, denne gangen altså sammen. I Trondheim spiller de både fredag og lørdag oppe på Quality Panorama på Tiller. Det legges opp til helaftens-tilbud med oppvarmingsartister, serveringsmeny med lofotskrei - og påfølgende dans til Nilsen's Southern Harmony begge kvelder.

LES OGSÅ: En hedersmanns musikalske testamente

Fredag kveld er det to konserter med Lemaitre og én med Vilde Tuv i Studentersamfundet. På Ila Brainnstasjon spiller Mark Gregory fredag, og Jørgen Dretvik lørdag.

Strengelek og stemmelek

Restauranten Troll på Fosenkaia feirer ettårs bursdag i helgen med konserter på sen kveldstid fredag og lørdag. Fredag kommer artisten Frøder , i akustisk tapning, med restaurantens gamle piano og en gitarist. Lørdag spiller byens egen supergitarist Andreas Aase , med søskenparet Gunnhild og Sveinung Sundli som gjester.

Eldbjørg Raknes & Co er en trio som foruten Raknes består av Kirsti Huke og Nils-Ove Johansen , tre markante vokalister som tar i bruk sampling, elektronisk, gitar og perkusjon med utgangspunkt i Eldbjørgs låter og ideer. Utgivelse av albumet «Hitchhike» markeres med konsert på Dokkhuset lørdag kveld.

La-La Land og Trainspotting

Er du i beit for «vorspiel» til den konserten, kan Dokkhuset også være et utmerket sted å befinne seg også tidligere på dagen lørdag. Spesielt klokka to, da det blir «forskningskonsert» med Tone Åse, Daniel Formo, Marianne Lie , som utforsker Språkmusikken og musikkspråket.

LES OGSÅ: La-la-land er en leken, nostalgisk virkelighetsflukt

I forkant av Oscar-utdeling natt til mandag er det en stor kinohelg, med årets mest oscarnoiminerte film «La-la-Land» som forventet høydepunkt. Og noen gleder seg garantert til « T2 Trainspotting» , oppfølgerfilmen til den 21 år gamle klassikeren«Trainspotting» med de samme rollefigurene og de samme skuespillerne.

LES OGSÅ: Anstrengt oppfølger til «Trainspotting»