Terese ble tredje best i verden

Terese Samuelsen (29) har hatt en fantastisk reise i sitt første år som fotograf med svennebrev. Et øyeblikk i en bryllupsfeiring på Byneset der Terese er fotograf, er årsaken.

- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli nominert blant de ti beste i verden. Da beskjeden kom i februar ble jeg litt tatt på senga. I dag vinner jeg bronsemedalje. Det er helt fantastisk, sier hun glad på telefon fra Japan.

Nervepirrende kåring

Dagens seremoni ble en liten thriller for Samuelsen, da hun sto og ventet på siden av scenen.

- De begynte med 10.plassen, og da de stadig gikk videre opp på lista uten at navnet mitt ble ropt opp, ble det ganske nervepirrende etter hvert. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ta 3.plassen, og er veldig glad.

Blinkskuddet

Hva er det med dette bildet som gjør det så bra?

- Jeg tror dette er et av de sjeldne øyeblikkene du opplever som fotograf, der alt kommer sammen og man klarer å fange stemningen i bildet. Det er så klart også et resultat av samarbeidet mellom alle oss som er tilstede. Jeg har tatt mange bilder og har favoritter, men dette har jeg alltid vært veldig glad i. Når alle andre også setter pris på innholdet i bildet, blir selvfølgelig min opplevelse forsterket.

Terese jobber som portrettfotograf hos TiTT Melhuus, og bruker også mye tid på personlige prosjekter. Bildet ble tatt da hun ennå var lærling.

– Bildet ble tatt en varm sommerkveld på Byneset i Trondheim, og for meg illustrerer det på en spennende måte den energien både brudeparet og festfølget utstrålte den dagen.

Kulturell opplevelse

Deltakerne på World Photographic Cup-utdelingen i Yokohama, har ifølge Samuelsen tre hektiske dager.

- I går var det velkomstfest, i dag har vi hatt kåring og seremoni og nå i kveld er det galla. Det er mye som er annerledes her, og det er også interessant å møte fotografer fra fire ulike kontinent. For meg blir dette som å være med på en kulturell reise.

Hyllet som idrettshelt

- Vi skal ta imot henne som rockestjerne, eller nei, kanskje som idrettshelt, ler han som har hatt Samuelsen som lærling, Torgrim Melhuus.

- Terese har vært lærling hos oss i fire år. For oss er dette fantastisk inspirerende, og utrolig artig for alle fotografer som kommer bak.

Er dette ren flaks?

- Det er urimelig å si at dette er kald beregning, det er et resultat av god jobbing som du ser igjen i bildet. Jeg var i bryllypet på Byneset denne sommerkvelden, og jeg kjenner igjen folkene, familien og stemningen. Det som er supert er at det sammer ser også juryen i Japan, sier Melhuus.

Terese Samuelsen har deltatt i flere konkurranser i Norge, og også i Europa. Til Japan reiste hun med et sterkt norsk lag som med to medaljer og to topp ti-plasseringer ende på en fjerdeplass som nasjon.