- Det har vært en presset livssituasjon til tider

Rodahl og familien bodde over 20 år på Sauøya, hvor de var med i NRKs «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», men det var da han ble med i «Farmen» at han ble et kjent fjes for mange. I 2009 fulgte han med på realityserien for første gang, fordi det var filmet på Fosen.

- Jeg huffet meg fordi de var noen kløner. Da smalt det i dattera mi. Hun sa at hvis jeg trodde det var så lett, så kunne jeg melde meg på – eller holde kjeft, forteller han.

Takket først nei

Rodahl gikk rett bort til dataen og meldte seg på neste sesong. Han takket nei da han først fikk tilbudet. To dager før innspilling ble han ringt av produksjonen, hvor de fortalte at en av deltagerne hadde brukket en arm, og måtte trekke seg. Rodahl fikk derfor tilbudet på nytt. Han hadde ikke forberedt seg i det hele tatt, men takket likevel ja.

- Grunnen til at jeg først takket nei var fordi familien var midt i en flytteprosess. Vi skulle flytte fra Sauøya til Frøya. Da jeg kom tilbake fra «Farmen», visste jeg ikke helt hvor vi bodde.

Annerledes enn på tv

Med seieren fulgte det både bil og hytte. På det daværende tidspunktet leide familien et hus, og Rodahl valgte derfor å selge bilen, slik at han kunne finansiere å sette opp hytta som fast bolig. Han forteller at han ble lang i maska da han så hytta for første gang.

- Det er litt annerledes enn hva det ser ut som på tv. Du får et byggesett – en haug med planker. For det første så var det ikke satt opp, det var ikke kjøkken og heller ikke innredet.

«Farmen»-vinneren hadde ikke tenkt gjennom hvordan media kom til å være med han i ettertid, og han merket heller ikke noe før det ble sendt på tv.

- Det eskalerte helt på måter jeg ikke trodde. Finalefesten var den 16. mai, og 17. mai turte jeg nesten ikke å gå ut. Folk stoppet bilen midt i gata og gikk ut for å hilse på meg – jeg var Beatles for én dag. Samtidig er jeg like forbausa over hvor fort det forsvant. Jeg var kjendis en måneds tid.

Rodahl forteller at han ikke angrer på noe i eller rundt «Farmen», og at han tok det som kom uten å be om noe.

- Når det dabbet av tok jeg ikke noe initiativ for å blåse det opp. Hadde jeg prøvd å hause meg opp for å få en kjendisfaktor, tror jeg det hadde blitt stygt. Det hender jo ennå at det er en eller annen som husker meg, og det er jo koselig. Det skjer ikke så mange ganger i løpet av et år.

Vanskelig situasjon

Den tidligere realitydeltageren forklarer at han i dag er i en litt vanskelig situasjon. Rodahl sluttet på skolen da han var 17 år, og har drevet nesten hele sitt voksne liv som selvstendig næringsdrivende på Sauøya.

- Jeg har jo også alderen min med meg. Jeg har jobbet mye fysisk, så kroppen min er ikke helt på topp lenger. Jeg har slitt med å finne meg jobb, jeg er for gammel og mangler jo utdanning, sier den nåværende snekkeren.

- Det har vært tøft å gå uten inntekt i perioder. Det har vært en rimelig presset livssituasjon til tider, legger han til.

Han har tidligere jobbet som frilansjournalist, og også skrevet flere låter til trønderske artister.

- Jeg prøver å skrive så mye som mulig, og klare å finne et levebrød av det etter hvert. Det er skriving og formidling som er primærinteressen min, så får jeg se om jeg får gjort noe alvor av det til slutt. Det er så lite marked for det i Norge, og skal du gjøre det ved siden av jobb, så er det ikke så mye krefter igjen.

Selv om det ifølge Rodahl til tider har vært mye jobbsøking, er han fortsatt med godt mot.

- Hvis kroppen ikke fungerer må jeg til slutt bare bite i det sure eplet, men jeg har ikke så lett for å gi opp. Familien min er jo trent på motgang, så det skal litt til for å knekke oss.

