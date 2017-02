Laget bandnavn på få minutter – kan vinne Urørt-finalen

Saken oppdateres.

På seks måneder har det trondheimsbaserte bandet rukket å spille på Trondheim Calling, bli booket til Bylarm og bli én av fire finalister i årets Urørt.

- Jeg tror på mange måter vi har hatt flaks, men jeg synes jo at vi fortjener det også, sier Martin Miguel Almagro Tonne som er gitarist i bandet.

LES OGSÅ: Disse artistene får en ny sjanse på Bylarm

Søkte bare for gøy

Pom Poko startet opp i september 2016, og består av Miguel Almagro Tonne (gitar), Jonas Krøvel (bass), Ola Djupvik (trommer) og Ragnhild Fangel Jamtveit (vokal). Samtlige av dem studerer ved Jazzlinja NTNU, utenom Jonas som studerer medisin. I tillegg har de gått på samme folkehøyskole.

Selv om de har kjent hverandre en god stund, var det en tilfeldighet at de startet bandet. De fikk en forespørsel om å spille i forbindelse med Ugress-festivalen, og derfor laget de like så godt et band. De skrev et par sanger, og fant ut at det var såpass bra at de ville sende inn demo til Trondheim Calling og Urørt.

- Vi lastet opp låtene til Urørt egentlig bare for gøy, ikke fordi vi tenkte at dette her kan gå rette veien, forteller Ola.

De synes det er stas å være finalister, men har ikke tenkt så mye på sjansen de har til å vinne 1. mars.

- Det er veldig vanskelig å vite, men det er fett bare det å få være med. Vi blir ikke veldig triste hvis vi ikke vinner, sier Martin mens de andre nikker bekreftende.

- Da vi fikk beskjeden tenke vi bare «herregud». Rett før hadde vi også fått vite at vi skulle spille på Trondheim Calling, og det i seg selv var ganske drøyt, sier Ragnhild.

LES OGSÅ: Festivalens store snakkis

Valgte navn minutter før frist

Bandnavnet ble bestemt av Ragnhild og Martin bare minutter før de sendte inn demoen til Trondheim Calling.

- Det var først da vi mikset låten at vi begynte å tenke over hva bandet skulle hete, sier Martin.

For å hente inspirasjon søkte Ragnhild på det japanske animasjonsfilmstudioet Studio Ghibli. Hun fant en liste over filmer, og valgte det som klang best. På det tidspunktet hadde ingen av dem faktisk sett filmen, det gjorde det først i ettertid.

- Filmen var veldig slitsom, veldig syk, men samtidig sinnssykt gøy. Jeg var helt utmattet etter å ha sett den, forteller Ola.

Hva betyr egentlig Pom Poko?

- Det er en gammel japansk myte som sier at vaskebjørner kan transformeres til hva de vil ved å slå seg selv på magen i rytmen pom poko – pom poko – pom poko, forteller Jonas.

LES OGSÅ: Her er lyden av 2017

- Morsomt eksperiment

Selv om det har gått raskt og radig for seg, tar ikke bandet suksessen for gitt.

- Alle de gode nyhetene vi har fått er ofte ekstremt uventede. Vi gikk inn i bandet med lave forventninger, så hvis det skjer noe nytt som er bra, kommer det litt som et sjokk, sier Martin.

De ser på opplevelsen som et morsomt eksperiment, og er ikke opptatt av å jage etter suksess, men tar det heller litt som det kommer.

- Det er gøy å oppdage at det også kan funke på den måten, forteller Ragnhild.

Kvartetten tror at grunnen til at musikken blir tatt så godt imot er en blanding av flaks, erfaring og at de har det gøy sammen.

- Jeg tror at grunnen til at mange synes musikken er gøy, er fordi vi har det gøy. Vi digger å spille, og spiller på ekte . Jeg tror folk får litt kick av det, sier Martin.

Ola tror også at de vinner på å ikke ta alt så høytidelig.

- Kanskje vi traff en slags nerve hos folk fordi vi er useriøse på en seriøs måte. Resten av musikk-Norge er generelt sett mer seriøst og kaldt, forklarer han.

Bandet tilbringer naturlig nok mye tid sammen, noe de tror er en fordel.

- Jeg tror ikke det hadde fungert så bra hvis vi ikke hadde vært så gode venner. Vi skriver alle låtene sammen, og gjør det ved å leke oss frem. Desto hyggeligere vi har det, desto mer får man lyst til å jobbe med det, forteller Ola.