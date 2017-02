Lokker nordmenn med 500 kroner for å se Skavlan

Saken oppdateres.

Produksjonsselskapet Monkberry, som står bak Skavlan, tilbyr gavekort på 500 kroner til nordmenn som vil overvære de ukentlige innspillingene i Stockholm, skriver Aftenposten .

I Facebook-gruppen «Nordmenn i Stockholm» etterlyses tirsdag norske publikummere. Grunnen som oppgis, er at det svenske publikumet ikke forstår hva som sies i programmet.

Presseansvarlig Maria Stangedal i Skavlan sier det er viktig for dem å ha et blandet publikum, i og med at de har norske gjester i programmet hver uke.

– Vi er så heldige å ha et stort og trofast svensk publikum, og vi fyller lett 150 plasser hver uke. Slik har det alltid vært, men det er vanskelig å finne nordmenn i Stockholm. Derfor gjør vi nå en innsats gjennom å tilby dem gavekort. Det er blitt gjort de siste fire ukene, sier Stangedal.

20 gavekort i uken

Det er produksjonsselskapet Monkberry selv som tar regningen for dette, ikke NRK.

Også tidligere har Skavlan etterlyst nordmenn blant publikum. Den svenske avisen Expressen skrev i januar at SVT lokket med penger for å få norsktalende personer i studio.

Ifølge avisen skal det hver uke deles ut 20 gavekort til en verdi av tilsammen 10.000 kroner.

Klapper for 400.000 kroner i året

Selv om det ikke er NRK som tar regningen for å fylle Skavlan -studio med nordmenn, går også en liten andel av lisenspengene til å betale publikum.

Tall som Aftenposten har fått fra NRK, viser at kanalen i 2015 utbetalte omkring 400 000 kroner til personer som overvar innspillinger i studio .

En fjerdedel av beløpet ble utbetalt til personer som så Debatten . Resten gjaldt i all hovedsak Underholdningsavdelingen, der Lindmo og Nytt på Nytt utgjorde de største delene.

Halvveis ut i 2016 hadde NRK betalt ut publikumshonorarer på 220 000 kroner. Debatten , Lindmo , Trygdekontoret og 20 spørsmål utgjorde de største delene i fjor.