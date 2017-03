Kulturhelg med historisk sus

Saken oppdateres.

Generasjoner og århundrer med makt ispedd kjærlig og brå død. Alle ingredienser er på plass i historien om det russiske dynastiet Romanov.

Simon Sebag Montefiore er kanskje verdens mestselgende historiker, han selger svært godt også i Norge. På Litteraturhuset søndag skal han samtale om sitt verk om dynastiet Romanov som nylig ble utgitt på norsk, med historiker og Russlands-ekspert Lars Peder Haga fra Luftkrigsskolen.

Oppspill til kvinnedagen

Historisk sus er det også over Popup-feministhuset som er på plass i de ledige butikklokalene i Olavshallen. Kvinnedagen 8. mars har en 108 år lang historie, og kampgløden frem mot årets feiring bygges gradvis opp i lokalene, der det gjennom helgen foregår parolemaling og annet praktisk arbeid i tillegg til foredrag, møter, filmer.

Premierehelg på Avant Garden

Over gaten på Teaterhuset Avant Garden blir det to teaterpremierer med flere visninger gjennom helgen. «Langligger» av og med teaterveteran Coby Omvlee har premiere fredag. Omvlee bygger stykket på personlige erfaringer etter et år på sykehus.

Inclusive Dance Company inviterer til danse- og musikkforestillingen « Baby Body» , til den aller yngste målgruppen, barn i alderen 0–3 år. Kroppens funksjoner står i fokus i forestillingen, gjennom stemninger og assosiasjoner, lyder og musikk, farger og materialer.

Forsmak på Kosmorama

Kunsthall Trondheim har ny åpningsdag torsdag, med filminstallasjoner av Ingela Johansson og Nástio Mosquito – som et oppspill til filmfestivalen Kosmorama som vil sette sitt preg på byen fra mandag av.

Men det er allerede nå flust av gode filmer å velge blant på Trondheim kino. Flere av fredagens premierer er vel verdt å få med seg. Blant annet franske «Elle» , Martin Scorceses «Silence» og dokumentaren «Barndom» av Margreth Olin er alle filmer godt over gjennomsnittet.

Møte med Tim Scott

Den som er ute etter drivende rytmisk musikk med røtter i tradisjonsmusikken får en travel helg – med fire ganske forskjellige, men potensielt fantastiske konserter lørdag og søndag.

Lørdag klokken 14.00 er det staselig besøk på Ila Brainnstasjon. Tim Scott holder en improvisert konsert under sitt alias Ledfoot. Den karismatiske amerikaneren hvis fulle navn er Tim Scott McConnell ble først kjent i front for bandet the Havalinas. Norges-vennen har i de siste årene hatt en noe lavere profil, men hans status ble ikke lavere etter at hans «High Hopes» ble tittellåt på Bruce Springsteens siste album.

Plateslipp med Jovan

Helgens største musikkbegivenhet er muligens Jovan Pavlovic trio på Dokkhuset lørdag. Foruten Jovan på trekkspill spiller Gjermund Silset (kontrabass) og Helge Norbakken (perkusjon). Balkanske rytmer, argentinsk tango, klassiske toner og jazz er blant ingrediensene i Pavlovic debutalbum som utgis.

Drivende tradisjonell country blir det på moskus samme kveld. JP Harris & Chance McCoy , sistnevnte fra Old Crow Medicine Show.

Søndag blir det moro på Ringve musikkhistoriske museum da Musicus , der de fabelaktige unge felespillerne John Ole Morken og Olav Mjelva , presenterer «folkbarokk» fra Rørostraktene.

Trondheim Hong Kong

I Øysteinssalen søndag er det også et spesielt musikalsk prosjekt. Dialogue of Trees Trondheim-Hong Kong er tidligere fremført med bra respons i Hong Kong

Musikken fremføres av Karoline Vik Hegge (bratsj), Finn Magnus Fjell Hjelland (klaver) og perkusjonist Heidi Law fra Hong Kong. Det visuelle designet er laget av den kinesiske kunstneren Vvzela Kook.

To klassiske Bylarm-artister

Mer historisk sus: I 1998 ble det første Bylarm arrangert i Trondheim, denne helgen markeres at festivalen arrangeres for 20. gang. Synd den har hatt fast tilhold i Oslo de siste ti årene.

Men vi kan få Bylarm- stemning i Trondheim også. To artister som slo gjennom på Bylarm spiller i Studentersamfundet. Daniel Kvammen spiller i Storsalen fredag kveld, uka etter utgivelsen av hans fenomenale andre album. John Olav Nilsen har sluttet med Gjengen og begynt med Nordsjøen og markerer sitt nye album med to utsolgte konserter på Klubben lørdag.

Mye å velge blant

Gode og populære norske artister også på Byscenen i helgen, Vidar Busk fredag og Staut lørdag. På Nidelven scene feirer Frank Reppen og Flatangerbandet Stiv Kuling albumutgivelse fredag. mens trondheimsbandet Retrospeil har konsert lørdag. Ila Brainnstasjon byr på Henrik Elvis Hepsø fredag og den særdeles aktive folkduoen Temporar y lørdag.

Aller mest Bylarm-aktig blir det nok likevel på Verkstedhallen fredag kveld der bergensbandet St. bennetts har konsert sammen med rockebandet Reckless Souls og bluesbandet Born On A Monday fra Trondheim.

Lørdag med hornmusikk

Dette skulle alt i alt være noe for enhver smak. Nei, forresten: du savner sikkert litt ordentlig god messing: Det blir Trombonanza på Kroks Jazzkafe på Olavspuben lørdag. Roar Juul, Morten Skille, Torstein Siegel og Christian A Eriksen på tromboner Vigleik Storaas (piano) Celio Barros (bass) og Magnus Forsberg (trommer).

På Ringve er det Norsk-Tysk Hornklang samme dag. Grunewald Horn Ensemble fra Berlin holder hornfest med elever fra kulturskolen og Heimdal VGS.