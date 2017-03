Lothepus kommer til Trondheim

Saken oppdateres.

Leif Einar Lothe er et av navnene som skal opptre på Salieri Festivalen i Trondheim i april, han skal også holde konsert på Bjugn Kulturhus 16. april.

- Vi er veldig glade for at han hadde anledning til å ta turen innom oss, han er svært ettertraktet for tiden, forteller Nordli.

Før han har rukket å fylle 20 år er han skaperen, daglig leder, hovedprodusent og kunstnerisk leder for organisasjonen Salieri Produksjoner. Han har allerede 15 års erfaring med sang, teater og dans, og har de siste ni årene vært medlem av Nidarosdomens Guttekor, hvor han har turnert i både Singapore, U.S.A., og Tyskland.

- Salieri Festivalen blir en forlengelse av det vi i produksjonen jobber med ellers, som er å få unge talenter ut i kulturbransjen. Nå skal vi gjøre det i storformat, sier Nordli.

Unge talenter og kjente artister

Han forteller at de har fått med seg noen av landets fremste sangere, dansere og skuespillere, som skal opptre sammen med unge talenter. Nordli kan fortelle at også Eva Weel Skram, Christian Ingebrigtsen, Anita Skorgan og Gunnhild Sundli dukker opp på Scandic Lerkendal i april.

- Målet med festivalen er å få profilert de unge talentene ut slik at de blir sett og hørt av flere folk, og at de kanskje kan få flere jobber i etterkant. Det er også en fin måte for Salieri å vise frem hva vi holder på med, sier han.

Salieri Produksjoner ble startet i 2015 med forestillingen «Jungelboken». Han forteller at dette stykket også skal vises på slutten av festivalen, slik at det blir markert hvor det hele startet.

Festival for alle

- Vi har en ganske bred målgruppe på festivalen, og satser på arrangementer som skal passe de fleste, så det passer uansett om du er fire eller 80 år. Det er ingen aldersgrense, og det er flere yngre artister som kan appellere til studenter og VGS-elever.

I tillegg til å lede Salieri Produksjoner, studerer Nordli økonomi på Handelshøyskolen, NTNU. Han forteller at dette er for å få den faglige tyngden han trenger innen produksjonsbiten.

- Jeg har jo fått spørsmål på om jeg er gal som setter i gang noe sånt, det er jeg sikkert også. Det er mye som må ordnes, men det er gøy å holde på med det. Jeg tror jeg har funnet noe jeg vil jobbe med fremover.

Med tanke på at han er student og produsent på heltid, er det ikke mye fritid å være sosial på.

- Jeg velger aktiviteter som gjør at jeg får mye sosialt i prosjektene. Vi er fort 30 personer som jobber sammen. I guttekoret er vi 90 gutter som er sammen flere ganger i uken, så det er ikke sånn at jeg bare sitter inne og planlegger.

