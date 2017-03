Har du et kjæledyr som vil bli filmstjerne?

Saken oppdateres.

Trøndelag Reiseliv er i gang med å lage kortfilmer som skal sette fokus på unike reiselivsopplevelser i Trøndelag.

I den forbindelse inviterer de til audition for kjæledyr.

- Vi er i gang med en kampanje som på en humoristisk måte skal beskrive det trønderske feriekonseptet «Træge Trøndelag», som er vårt svar på «slow living» eller «slow travel». Det er ingenting som skaper større engasjement i sosiale medier enn dyr, så vi ønsker å ha kjæledyr i hovedrollene, sier Petra Sestak, reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv AS.

Jo artigere, jo bedre

Selskapet ønsker å filme ti kjæledyr enkeltvis i beskyttede omgivelser med dressør til stede. Av disse vil minst tre bli plukket ut til å delta i kampanjefilmer for det historiske Trøndelag.

For å få størst mulig spenn i historiene, velges dyrene ut på bakgrunn av personlighet og karakteristikk, forteller Sestak. Over 40 kjæledyr er allerede påmeldt kampanjen som startet onsdag.

- Vi ønsker alle slags dyr. Det spiller ingen rolle om det er hunder, ponnier eller apekatter. Det viktigste er at de har personlighet. Jo artigere de er, jo bedre for oss. Men selv om vi har profesjonelle på auditionen, er det viktig at eierne har kontroll på dyrene, sier Sestak.

For å søke om å få delta på auditionen, må eiere nominere sitt kjæledyr ved å sende inn foto eller video her (ekstern side). Frist for innlevering er 8. mars.

Foto, gavekort og goodiebag

De som blir plukket vil få et profesjonelt portrettfoto av kjæledyret sitt, et gavekort på 1000 kroner samt en goodiebag til kjæledyret.

- Har dyr personlighet?

- Ja, det synes jeg faktisk. Jeg har vokst opp med flere hunder, og de var veldig forskjellige. Noen dyr har humor, andre er emosjonelle. De er unike, og jeg tror det er derfor vi elsker dem, sier Petra Sestak.

Selve auditionen vil foregå søndag 19. og mandag 20. mars på Lade i Trondheim.

