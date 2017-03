- Jeg skulle hatt beina litt mer plantet på jorden

Saken oppdateres.

Etter seieren på tv ble han kontaktet og tilbudt ny jobb. Tangvik sluttet derfor i jobben som maler, og fikk en trainee-stilling i et eiendomsmeglerfirma. Til sommeren er han ferdig utdannet eiendomsmegler.

- Det må være den mest konkrete endringen i livet mitt etter programmet. I tillegg har jeg lært meg selv å kjenne bedre.

- Det var slitsomt

27-åringen forteller at noe av det vanskeligste i ettertid var å bli kjendis over natten, og alle som kun ville være med på oppturen.

- Det tok litt på, jeg lot det gå rett til hodet. Jeg begynte å lese hva andre skrev om meg i debatter og sånt. Jeg trodde egentlig ikke jeg skulle bry meg, men jeg bet meg veldig merke i de negative kommentarene. Det var slitsomt, jeg ville få med meg alt.

- Jeg merket fort hvem som var mine ekte venner. Folk var veldig flinke til å oppsøke meg da det nærmet seg finalen. Da det dabbet av satt jeg igjen med de gamle kompisene mine, fortsetter han.

Tangvik har nå skjønt at han er som alle andre, selv om han har vunnet et realityprogram.

- Det var veldig gøy å reise ut og farte etter seieren, og det gikk litt utover stemningen hjemme, forholdet óg. Hvis jeg skulle gjort det igjen, skulle jeg hatt beina litt mer plantet på jorden.

Sterkt motivert

Grunnen til at han valgte å melde seg på var fordi han syntes friluftsutsyret hadde hengt litt for lenge i garasjen.

- Jeg hadde meldt meg på to ganger tidligere uten å komme med. Etter jeg fikk unger ble jeg sittende mye hjemme, og ble derfor ekstra motivert til å delta.

Jo lengre Tangvik kom i konkurransen, desto mer fokuserte han på å vinne.

- Kona mi som satt hjemme og passet på tvillingene gjorde meg sterkt motivert til å vinne. Mine største utfordringer var hjemlengsel kombinert med frykten for å ikke vinne. Ungene var bare ett og et halvt år. Når jeg først hadde vært borte så lenge, ville jeg ikke komme hjem tomhendt.

Å komme hjem tomhendt gjorde han heller ikke. Tangvik tok med seg hovedpremien på 350 000 kroner og en ny bil. I tillegg vant han publikumsprisen på 100 000 kroner. Bilen solgte han like etter han mottok den.

- Premien brukte jeg til å ta med kona på tur til New York. 15 000 kroner ga jeg til Kolstad håndball. Resten gikk til nedbetaling av lån og lignende, også fikk de som hadde bidratt hjemme ekstra fine julegaver.

Rart å se seg selv på tv

- Det var veldig rart å se seg selv på tv i starten. Jeg ble veldig overraska over hvor synlig jeg var.

Under innpillingen av programmet, tenkte Tangvik at alt han gjorde og sa var greit. Da han fikk se det på tv syntes han av og til at det ble litt brutalt å høre hvordan han snakket om andre.

- Sånn er det i kampens hete. Jeg tror de andre ble lei av meg mens det gikk på tv, jeg tok så stor plass.

Etter seieren er det flere som har kontaktet han angående tips til søknad for å være med i serien. Han sier at han anbefaler andre å delta.

- Det er et program du har minimalt å tape på. Hvis du ikke oppfører deg som en skikkelig idiot – kommer du godt ut av det.

Hvis ting blir tungt, tenker han tilbake på tiden i programmet.

- I løpet av de seks ukene var jeg den beste utgaven av meg selv. «71 grader nord» er fortsatt en stor del av livet mitt. Jeg hadde blitt med igjen hvis jeg fikk muligheten, legger han til.

