Begeistrer og overrasker

Nintendo Switch

Spillkonsoll

Ca. pris Kr. 3600.-

Det er en stor begivenhet hver gang Nintendo lanserer en ny spillkonsoll. Ikke minst fordi Nintendo alltid er kjerringa mot strømmen. Der Sony og Microsoft byr på futuristiske sorte bokser med fullt integrert wi-fi og det siste innen grafikkteknologi, så sitter Nintendo ofte på gjerdet som den i skolegården som ikke får bli med de store gutta i leken. Men likevel så har Nintendo gang etter gang bevist at de huser genier. Se bare på ranking-sider som Metacritic på nettet. Øverst på listen over tidenes best spill finner du alltid en håndfull Nintendo-titler. Spill som «Super Mario Galaxy» og «The Legend of Zelda: Occarina of Time» fortsetter å trollbinde generasjon etter generasjon - lenge etter deres samtidige forlengst har gått i glemmeboka.

For det er ikke til å komme unna at det er magi i Nintendos produkter. Ikke alltid, selvsagt, men ingen annen spillprodusent har så mange gode spill som Nintendo. Det er heller ingen annen spillprodusent som har blitt tildelt så mange seksere på terningen som nettopp Nintendo her i Adresseavisen. Og årets nye Zelda-spill, «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» har i skrivende stund en score på 98% på både Metacritic og Gamerankings. Hvilket gjør spillet tidenes høyest score - noensinne.

Vi vil publisere vår egen anmeldelse av «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» når vi føler at vi har spilt nok til å kunne gi en god anmeldelse av spillet. Spillet er enormt i omfang og krever sin tid, men bare etter noen få dager så snakker vi om et spill som alene forsvarer innkjøpet av en Switch-konsoll ( du kan også få kjøpt spillet til Nintendo Wii U).

Tekniske data 6.2-inch LCD touchscreen (1280 x 720) Maximum resolution of 1080p 60fps when plugged into a TV Nvidia "customised" Tegra processor 32GB storage 802.11ac Wi-Fi Ethernet internet via adapter Bluetooth 4.1 (på tablet) Bluetooth 3.0 (på Joy-Cons) NFC (høyre Joy-Con for Amiibo support) Stereo speakers (på tablet) PCM 5.1 channel audio inn TV mode HDMI output (on dokkingstasjonen) USB Type-C port (på tablet) 3x USB 2.0 ports (på dock) - USB 3.0 support kommer Headphone/mic port (på tablet) MicroSD card slot (på tablet - pluss microSDHC/microSDXC support) Spillbrikke-slot (på tablet)

Men det er selve konsollen det skal handle om her så la oss bare hoppe i det og snakke om det som ikke gleder noe spesielt først.

Nintendo-konsoller er gjerne ikke fullt så vellykkede som spillene de lager. For hver suksess så kommer det gjerne en flopp. Nintendo Wii ble en enorm suksess. Forgjengeren GameCube ble det ikke. Heller ikke etterfølgeren Wii U. Men Nintendo Switch tegner til å bli nok en innertier for Nintendo - det vil si, om de kommer til fornuft og fikser de få detaljene som overhodet ikke fungerer og som er med på å dra helhetsinntrykket ned. La oss ta det bit for bit:

1. Bordstøtten for tablet-delen av Switch er latterlig spinkel og truer med å brekke bare du ser skarpt på den.

2. Den ene joy-con -kontrolleren har en lei tendens til å bare slutte å funke.

3. Utvalget i nett-butikken er en vits. Overpriset og med et utvalg titler som best kan sammenlignes med et sovjetisk supermarked tidlig på 1980-tallet.

Flisespikkeri, javel, men med mindre du er skal kjøpe «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» så finnes det per i dag ingen grunn til å kjøpe en Nintendo Switch. Dette er den sørgeliste lanseringslisten av titler undertegnede har sett.

OK. Da er vi ferdig med den negative delen av denne anmeldelsen, så la oss fokusere på det positive - hvor det er mye å glede seg over.

Nintendo Switch er en sjarmerende liten konsoll. Jeg sier liten, for dette er både en håndholdt etterfølger til Nintendo 3DS og en standard spillkonsoll for TV. Genistreken her er at du bare løfter selve konsollen ( som bare er litt større enn en Samsung Galaxy S7 Edge) og vips! så har du en håndholdt spillkonsoll du kan ta med deg på do / på ferie / på biltur / på butikken ( stryk det som ikke passer). Og når du kommer hjem igjen så setter du denne lille skjermen tilbake i dokkingstasjonen og vips! igjen - så har du storskjermopplevelsen på TV'n. Ingen koblinger er nødvendig. Det funker umiddelbart og føles nesten litt...magisk?

Nintendo Switch kommer med to såkallte joy-cons i esken. Disse er miniatyr-kontrollere som festes på hver sin side av skjermen og funker på samme måte som kontrollerne på en 3DS. Men - og dette er det imponerende - de kan trekkes ut og festes på en medfølgende mini-dokk for joy-cons. Hva skjer da? Jo, du har en fullverdig «voksen» kontroller som du kan bruke når du vil spille på TV-skjermen. Tenk på Lego og du forstår hva jeg mener. Hele systemet er så enkelt i all sin genialitet at en tar seg i å fundere på hvorfor ingen har tenkt på dette tidligere.

Og det stopper ikke her. Hver av de små joy-con -kontrollerne fungerer også som sin egen fullverdige kontroller alene. Mind blown! To sekunder og fire små klikk er alt som skal til for å forvandle to miniatyrspaker av den typen du kjenner fra Nintendo Wii ( ja, du kan vifte disse i lufta også), til en klassisk håndkontroller. Og alt dette skjer fullstendig intuitivt. Det tok oss mindre enn to minutter å koble konsollen til TV' en. Alt virker med en eneste gang. Ingen store nedlastinger av oppdateringer, kun en liten patch til Zelda og til konsollen og så var vi i gang.

Vi var også så heldige å få med en Pro-kontroller i vår testversjon. Denne selges separat, men er absolutt å anbefale om du tenker å bruke resten av året på «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Den er solid, minner om Xbox One -kontrolleren i byggkvalitet og er bedre å spille med ( A, B, X og Y -knappene på joy-con -kontrollerne kan bli litt i det minste laget).

Grafikkmessig er det ikke den helt store oppgraderingen i forhold til Nintendo Wii U, men grafikk har heller aldri vært vinn-eller-forsvinn for Nintendo. Her er det fokus på tilgjengelighet og enkelhet. Undertegnede var aldri verdens største fan av Nintendo Wii. Den nitidige viftingen med wiimote-kontrollerne ble fort slitsomt i lengden og la en demper på mine opplevelser med «The Legend of Zelda: Skyward Sword». Du koser deg ikke på samme måte når du må sitte midt foran TV' en og veive med armene som du kan når du sitter tilbakelent i sofaen med en tradisjonell kontroller.

Det gjenstår å se hvor godt Nintendo Switch slår ann. Men med en slik pangstart som Zelda nå har gitt konsollen så lover det godt for framtiden. Allerede neste måned får vi en ny «Mario Kart» og til jul så kommer «Super Mario Odyssey». Og i mellom der får vi ikke bare en, men to nye «Dragon Quest» -spill og mye, mye mer. Fremtiden ser så absolutt lys ut for Nintendo etter nedturen med Nintendo Wii U ( makan til forvirrende markedsføring den konsollen hadde skal du lete lenge etter).