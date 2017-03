Advokat Cecilia Dinardi: - Russelåtene er så krenkende at politiet bør ta tak

Saken oppdateres.

Forrige uke skapte russelåten til russebussen «Playboy 2017» en storm av reaksjoner. Tekstlinjer som «er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned», ble kalt «sjokkerende» av rektor og medelever.

Advokat og partner i advokatfirmaet Elden, Cecilia Dinardi, mener at innholdet i russelåten er grovt nok til å kunne straffes i retten.

- Sanger med tekster som fremstiller straffbare seksuelle handlinger mot barn må klart kunne anses som seksuelt krenkende etter § 298 og § 311 i straffeloven, sier Dinardi til Aftenposten .

- Denne russelåten er såpass alvorlig krenkende at det er grunn til at politiet bør ta tak i det. Et sted må grensen gå.

- Kunne du selv tenke deg å føre en slik sak for retten?

- Absolutt, svarer Dinardi.

- Fremstiller seksuelle forbrytelser som kult og festlig

Dinardi skriver i et innlegg på sin Facebook-side at grunnen til at hun engasjerer seg er at hun vil beskytte unge personer – og ofre for seksuelle forbrytelser – fra å oppleve at andre «latterliggjør dette, tuller med dette og bagatelliserer dette.»

Hun hevder at flere tekster «helt klart» har elementer av oppfordringer til å utøve seksuelle krenkelser eller handlinger.

– År etter år ser vi enda styggere og mer krenkende eksempler på hvordan ungdom blir utsatt for grove seksuelle krenkelser i russelåter. Og det er voksne som gjør det, sier Dinardi til Aftenposten.

Advokaten bekymrer seg for at russens sanger fremstiller seksuelle forbrytelser og krenkelser som noe «kult, stilig, morsomt og festlig.»

Russeteksten kan straffes

Hun viser til at seksualisering av barn under den seksuelle lavalder er straffbart og rammes av kapittel 26 i straffeloven om seksuelle forbrytelser.

- Jeg mener at teksten i russelåten hvor det fremkommer; «Er du tretten, er du med. Når du suger, så gå ned» kan rammes av denne bestemmelsen.

Dinardi viser også til der det synges «Husker ikke hva hun gjorde», noe advokaten mener at fremstiller seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, altså voldtekt.

- Jeg kjenner gjennom mitt arbeid mange ungdommer som er blitt utsatt for både seksuelle krenkelser og vold. Nå skal de attpåtil utsettes for krenkelser i offentlig regi. Her må vi diskutere grensen for hva som er akseptabelt.

Som advokat jobber Dinardi særlig med barneverns- og andre barnesaker. Hun ble kåret til «Årets forbilde» av regjeringen i 2011. Advokaten oppfordrer politiet og politikere til å være tydeligere til å sette grenser for hva som skal tolereres.

Artistene endret teksten: - Låten fremsto som grotesk

Det er musikkprodusentene Benjamin «Solguden» Strand og Lasse «Mannen» Hagejordet som står bak den kontroversielle russelåten. Hagejordet forsvarte forrige uke innholdet i teksten.

- Det betyr at selv om du er tretten, er det lov å ha det gøy og sånt. Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sa Hagejordet til Bergens Tidende.

Nå er den delen av teksten endret. På lørdag la artistene ut en ny versjon av låten, der «13-åringer» er endret til «17-åringer».

I en SMS til BT forklarer Strand hvorfor de har endret teksten:

- Etter flere forsøk på å forklare den egentlige meningen bak låten innså vi at det var håpløst når den fremsto så grotesk som den gjorde. Vi har derfor valgt å endre de delene av sangen som kom verst ut. Låten er på ingen måte udrøy nå, men vi ønsker ikke å bli satt ved siden av noe så alvorlig som pedofili og voldtekt, skriver artisten.

- Vi støtter på ingen måte hverken pedofili eller voldtekt, og ønsker derfor å gi 5000,- fra hver låt til 2018-kullet til Stine Sofies Stiftelse for å vise vår støtte. Det er alt vi har å si.

BT skriver mandag at Stine Sofie-stiftelsen ikke vil ta imot pengegaven før låtskriverne «får en bedre forståelse av tematikken.»

«Solguden og Mannen» har derfor takket ja til å besøke stiftelsen for å lære om konsekvensene av seksuelle overgrep.

Lasse Myrvoll Hagejordet skriver i en melding til Aftenposten at produsentene ikke ønsker å kommentere saken.

