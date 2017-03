Finnen, norsken og svensken

Saken oppdateres.

De neste dagene gir rik anledning til å se noen av de mest interessante nye og kommende finske, svenske, danske og norske filmene. Dagen startes likevel på Filippinene. «Ma'Rosa»(Nova 5 kl. 11.40) er et stykke røff sosialrealisme fra Manila, rundt en familie som driver en storkiosk med dop som en uoffisiell del av sortimentet. Jaclyn Jose fikk skuespillerpris i Cannes, i en film som får filippinsk varetektsfengsling til å se ut som et skikkelig mareritt.

Finsk boksefilm basert på sann historie får vi i «Den lykkeligste dagen i Olli Mäkis liv»(Nova 3 kl. 16.05) . Filmen fikk pris i Cannes i fjor for sin stilrene svart-hvitt-skildring av den finske bakeren(!) og amatørbokseren som i 1962 slo seg fram til tittelkamp mot den regjerende verdensmesteren i fjærvekt.

Gjennom to kortfilmer av Izer Aliu vist seg som en av de mest løfterike nye norske filmskaperne. Spillefilmdebuten utspiller seg i et klasserom preget av etniske konflikter i Makedonia. «Fluefangeren»(Nova 2 kl. 18) fikk Den norske fredsfilmprisen i Tromsø i januar.

Filmen som nylig fikk Guldbagge eller svensk Oscar for årets beste svenske film, besørger den offisielle åpningen av årets utgave av Kosmorama. Den bemerkelsesverdige debutfilmen til Johannes Nyholm, «Kjempen»(Nova 1 og 4 kl. 20) skildrer autistiske, deformerte Rikard, som prøver å finne tilbake til sin mor ved å bli nordisk mester i boule.

En passende avslutning på dagen er en irsk seriemorderfilm i en amerikansk småby i Midtvesten. Billy O'Briens «I am not a serial killer»(Nova 5 kl.22) har åpenbart kultfilmpotensial, med kombinasjon av skrekk og humor. Den er dessuten fotografert av en av verdens beste filmfotografer for tida, irske Robbie Ryan.

Les også om «Sameblod» som har premiere på Kosmorama