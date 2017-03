Vil kutte pressestøtten og gjøre NRK om til en stiftelse

Saken oppdateres.

- Mediepolitikk står høyt på dagsorden hos regjeringen. Vi skal jobbe raskt, men det kommer ingen stortingsmelding på dette før til sommeren. Det er ganske opplagt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. (H)

- De har tatt seg god råd

Kulturministeren sier at mediene har et selvstendig ansvar og må være selvfinansierende, men samtidig skal myndighetene legge til rette for et mediemangfold som sikrer ytringsfrihet og mediemangfold, og demokratiet.

- Så ser jeg med et halvt blikk her, at de har tatt seg god råd og opererer med tiltak som anslås til 743 og 843. Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Nye tilskuddsordninger

Videre foreslår Mediemangfoldsutvalget tre nye tilskuddsordninger til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse av prinsipielle grunner. Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst, og foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv.

Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

Fritak

Utvalget foreslår at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at også medier som dekker få stoffområder i dybden må omfattes av fritaket.

Utvalget foreslår også at norske medier i en omstillingsperiode på fire år skal fritas for arbeidsgiveravgift. Fritaket skal i hovedsak gjelde nyhetsmedier.

Alle innstillingene i utvalgets rapport er enstemmige.

LES OGSÅ: Adressa får stadig flere digitale lesere

LES OGSÅ: Utvalg ber om taktskifte for norske medier

LES OGSÅ: Mållagslederen frykter avisdød på bygda

Utvalget er det første som ser på helheten i Medie-Norge, og det tar for seg situasjonen hos både aviser, TV og radio. NOU-en «Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne» inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.

Mediebransjen har lenge slitt i sterk motvind. Stupende annonseinntekter og markant nedgang i betalende lesere, stadige nedbemanningsrunder og nedleggelser av utgaver og publikasjoner, samt en eskalerende konkurranse fra sosiale medier, har snudd bransjen opp ned de siste tiårene.