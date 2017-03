Korrupsjon og fordom

Saken oppdateres.

Flere av filmene det er grunn til å ha størst forventninger til på festivalen, vises for første gang i dag. Det gjelder blant annet den bulgarske «Glory»(Nova 3 kl. 16). Den er laget av duoen Kristina Grozeva and Petar Valchanov som fikk Ingmar Bergman-prisen for debuten, den moralske thrilleren av et skoledrama, «The Lesson» som ble vist på Kosmorama i 2015. Denne gang tar de for seg korrupsjon i moralsk thriller om klasse, media og politikk.

I konkurranseprogrammet med ferske filmskapere er det også grunn til å merke seg sørkoreanske «The World Of Us» (Nova 3 kl. 18) av Yoon Ga-eun. Hun har fått internasjonalt gjennombrudd for filmen om vennskap og rivalisering mellom tre 10-årige jenter, med ulik sosial bakgrunn.

Minst like bemerkelsesverdig om utenforskap, sett fra ei ung jente, er «Sameblod» (Nova 1 kl. 20). Den løfterike debutfilmen til svenske Amanda Kernell har Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan i særdeles imponerende hovedrolle som unge Elle Márjá: En sørsame som på 30-tallet bryter med familien og prøver å skaffe seg utdanning. Filmen med norsk premiere i kveld, har en visuell prakt som gjør den til en pryd for det største lerretet på festivalen.

Sveitsiske «Løvetannbarn»(Nova 2 kl. 22.30) ble nylig nominert til Oscar for beste animasjonsfilm. De som foretrekker internasjonal animasjon med original tale, bør benytte anledningen.

