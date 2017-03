Stargate artistdebuterer fredag

Saken oppdateres.

Dette kommer fram av smakebiter på den halvt trønderske produsentduoens Instagram-profil, lagt ut tirsdag og onsdag:

Setting fires with @pink and @siathisisacting! Hit that link in the profile to pre-save our new song #Waterfall to your @spotify #WhoIsStargate Et innlegg delt av StargateMusic (@stargatemusic) tirsdag 07. Mars. 2017 PST

Mikkel Storleer Eriksen og Tor Erik Hermansen synger riktignok ikke selv. Men de har fått med seg de to superstjerner i P!nk og Sia på låten, som heter «Waterfall». De har samarbeidet med Sia tidligere, mens det blir første gang de jobber med P!nk.

Startet med Coldplay-sett

Stargate kan se tilbake på en låtskriver- og produsentkarriere med 11 nummer én-hits i Storbritannia og hele 12 Billboard-topplasseringer. De har vært hjørnesteiner i karrieren til Rihanna, levert hits til Beyoncé, Coldplay og mange andre og vunnet to Grammy-priser.

LES OGSÅ: Stargate vil tilbake til scenen

Ideen om å gi ut musikk under eget navn dukket opp da duoen varmet opp for Coldplay med et DJ-sett i august. I intervjuer både med Adresseavisen og andre medier i ettertid, har Stargate luftet muligheten for å gi ut musikk under eget navn for første gang. De har likevel ikke gitt noen lovnader eller konkrete signaler om at det faktisk kommer til å skje - før nå.

Nylig vant Mikke Storleer Eriksen Adresseavisens Liv Ullmann-pris på 100 000 kroner, en premie han valgte å gi videre til Kultursenteret ISAK.

Tre smakebiter

Instagram-kontoen hadde før denne uka kun ett bilde, nemlig fra duoens oppvarmingssett for Coldplay i Los Angeles i augst. De to siste dagene har de postet tre korte smakebiter fra låten. Oppdateringene har vært kryptiske, men i siste posting avslører de sine to gjestevokalister.

Når singelen slippes er ikke offisielt bekreftet, men mye tyder på at det skjer allerede fredag.