- Vi håper å ha ansatt ny sjef i innen utgangen av september

31. desember 2018 fratrer Kristian Seltun som sjef for Trøndelag Teater. Men allerede nå er styret på utkikk etter hans etterfølger.

- Den som ansettes for sjef fra 2019 må ha ansvar for repertoaret fra starten. Det betyr at vedkommende må ha en periode der han legger repertoaret, hyrer inn regissører og gjør mange av forberedelsene. Det bør han komme i gang med allerede i 2018, sier styreleder Terje Roll Danielsen.

Styrelederen sier han håper å finne en ordning med den nye sjefen der vedkommende enten har en deltidsstilling over tid eller fulltid i en periode i 2018.

Ansettes for fire år

- I tillegg utlyser vi stillingen tidlig fordi vi ønsker mange søknader og vi vil ha god til på å finne den rette. Folk i teaterbransjen går ofte i åremålsstillinger som ikke er så lett å komme ut av, sier han.

Når Kristian Seltun går av til neste år, har han sittet i en åremålsperiode på fire år som har vært forlenget to ganger med kortere perioder, til sammen åtte år. Også den nye sjefen vil bli ansatt i åremål, i første omgang på fire år.

Teatersjefen er teaterets øverste leder og administrerende direktør og rapporterer til styret. I utlysningen skriver styret at de ønsker en sjef som kan skape teater av høy kunstnerisk kvalitet, er nyskapende og har gode lederegenskaper.

- Vi kommer til å opprette et ansettelsesutvalg med representanter fra de ansatte og styret. Det har vi gjort før og det har fungert veldig bra, blant annet da vi ansatte Seltun. I utvalget vil vi diskutere nærmere hva slags teatersjef vi skal ha. Vi er veldig fornøyd med valget vi gjorde for sju år siden, sier Roll Danielsen.

Må bo i Trondheim

Han sier det i utgangspunktet er et krav at den nye sjefen må bo i Trondheim.

- Kommer dere til å bruke rekrutteringsselskap?

- Det kan jeg ikke svare på ennå. Det er en så spesiell stilling at vi vil vurdere det. Vi håper å ha ansatt ny sjef innen september, slik at vedkommende kan være i gang i 2018.

Trøndelag Teater AS har fem teaterscener med rom for scenekunst over et bredt spekter. Det er i dag ansatt 130 årsverk og teateret har en omsetning på 121 millioner kroner. De har som mål å være den viktigste kulturinstitusjonen i Midt-Norge og skal skape engasjerende, utfordrende og underholdende teater, heter det i utlysningen.

Søknadsfristen til stillingen er satt til 20. april 2017.