- Jeg skilte meg nok litt ut!

Trønderrockeren Petter Wavold fikk enda mer prominent selskap enn vanlig da han sist helg var i London.

- Det var veldig spesielt, sier Wavold om øyeblikket da han møtte Storbritannias statsminister Theresa May, en av verdens mektigste kvinner.

Møttes på galla

Artisten, som er kjent for sanger som «Æ længte hjæm», «Gammel kjærlighet ruste aldri», «Rosenborg e laget mitt» og «Bruan e brent», leder også et eventbyrå som har underavdeling i London.

I kraft av dette invitert til galla i regi av næringsforeningen for Windsor & Maidenhead sist lørdag. Blant de rundt 150 gjestene på Moor Hotel var også Storbritannias statsminster Theresa May.

- May var invitert i kraft av at hun kommer fra den valgkretsen, forklarer Wavold, som ikke visste på forhånd at May kom til å være til stede.

Eneste uten vannkjemmet hår

- Hun satt på nabobordet, og sånn sett ble det naturlig å hilse. Jeg tror kanskje hun var mer spent på hvem jeg var, enn omvendt. Alle mannfolka der hadde smoking og vannkjemma sveis, så jeg skilte meg ut med håret til alle kanter og solbriller på. Jeg vakte nok litt oppmerksomhet – du vet, vi vokalister liker ikke å forsvinne i mengden, hehe.

- Hva snakket dere om?

- Hun lurte på hvem jeg var, og hun syntes det var artig at jeg var en rockesanger fra Norge. En slik en hadde hun ikke møtt før. Jeg fikk til og med en klem, humrer Wavold.

Og øyeblikket ble selvsagt foreviget.

-Det var jeg som spurte om å få ta bilde, og ikke henne, såpass må jeg innrømme.

Mange sikkerhetsvakter

Wavolds eventbyrå etablerte et kontor i London for tre år siden, og han er ofte i verdensbyen i embeds medfør.

- Ellers var vel gallaen et av de tryggeste stedene i Europa den kvelden, det var sikkerhetsvakter med plugg i øret i hvert hjørne og ved hver utgang. 12-14 stykk, minst, sier Wavold, som onsdag igjen vender tilbake til trøndersk jord.

- Lørdag har jeg konsert på Le Ski på Storlien, så kontrastene er store!

Til Storlien kommer neppe Theresa May. Så vidt vi vet, da…