Kjøtere, skog & sex

Saken oppdateres.

En god, om røff start på filmdagen er den rumenske forfatteren Bogdan Mircias spillefilmdebut «Dogs»(Nova 2 kl. 13.45). By og land gir blodig kulturkollisjon etter at en ung mann fra byen arver bestefarens gård. Det viser seg at bestefaren var gangster og at bygdas machomenn ser med spesielt blikk på nykommeren og kjæresten fra byen, i en slags rumensk parallell til Sam Peckinpahs «Straw Dogs».

Filmer om mat er en voksende trend. Dokumentaren «In Defence Of Food»(Nova 3 kl. 16) inngår i festivalens kulinariske serie. Der møter vi en av verdens ledende forfattere om mat og matkultur, amerikanske Michael Pollan, basert på hans bok med samme tittel fra 2008.

En av sesongens mest imøtesette norske filmer har førpremiere på festivalen. «Hoggeren»(Nova 3 kl. 19) er debutfilmen til Jorunn Myklebust Syversen. Anders Baasmo Christiansen spiller bygutt som arver et småbruk i skogen, til litt andre konsekvenser enn rumeneren i filmen nevnt øverst.

En filmfestival trenger noen filmer som er en estetisk nytelse og blendende bildefortelling i en leken, drøy historie. Sørkoreanske «Kammerpiken»(Nova 3 kl. 20.40) er en slik film, laget av en av de dyktigste estetene i dagens film. Park Chan-wook er mest kjent for hevnklassikeren «Oldboy» (2003), men er omtrent like god i denne mer elegante erotiske thrilleren, lagt til 1930-tallets Korea.

Les anmeldelsen av Kosmorama-filmen og helgepremieren «Hidden Figures»