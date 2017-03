Fengende synthpop til å gispe av

2016 ble året da Astrid Smeplass slo gjennom som internasjonal popstjerne.

Låtene hennes har ligget på topplistene i 21 land og har nådd 53. plass på Spotify Global Charts. Singelen «Hurt so good» ble alene strømmet mer enn 150 millioner ganger .

Så når hun nå slipper sin første låt siden fjorårets selvtitulerte debut-ep, har hun litt å leve opp til.

«Breathe» er en hyperfengende, kjølig synthpop-låt som raskt kleber seg til hjernen din – og blir der. Den er seig og gyngende, nærmest atmosfærisk, med et enkelt, pumpende basstema som hovedelement. Samtidig er den mer uptempo enn hitene «Hurt so good» og Matoma-samarbeidet «Running out», og vil utvilsomt fylle mange dansegulv fremover.

Mens det første verset er helt nedstrippet med Astrids stemme i fokus, løftes refrenget av et enkelt rytmisk element som bryter opp rytmen og gir oppdrift, og som tas med over i neste vers.

Produksjonen er spilt inn i Los Angeles i samarbeid med den svenske produsenten Max Martin, kjent for flere hitsingler med artister som Katy Perry, Taylor Swift og The Weeknd. Og det låter førsteklasses, med en særdeles komprimert vokal som puster og peser, hikster og gisper – av og til føles det som om hun stønner deg rett i øret.

Samtidig er både tekst og musikk så enkel at det grenser til det naive, med kun et kort mellomspill i tillegg til vers og refreng, og en selvforklarende, nesten banal tekst om forelskelse: «When I see you I forget to breathe, breathe, breathe», synger hun.

Men kanskje er det nettopp det som gjør låten så fengende.

På coverbildet poserer Astrid S med gullsminke over hele seg. Det er grunn til å tro at singelen vil ta karrieren hennes et godt skritt videre, selv om hun ennå ikke har prestert sitt ypperste.