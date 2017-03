Saken oppdateres.

På torsdag gjestet den danske skuespilleren Jesper Christensen Trondheim og Kosmorama. Under festivalen fikk han tildelt Kanonprisen for sin tolkning av kong Haakon i suksessfilmen «Kongens Nei.» Filmen, regissert av Erik Poppe, ble sett av over 700 000 norske kinogjengere.

- Det er ikke mange i Trondheim som har kjent meg igjen som kong Haakon. Om noen kjenner meg igjen, tror de sikkert at jeg er en eller annen gammel klassekamerat fra barneskolen, humrer Christensen.

LES OGSÅ: Disse var på Kanonprisen

Nei til kongehus

Til tross for at han gestalter rollen som konge, er han ikke videre begeistret for monarkiet. Da Christensen i 2006 ble tildelt ridderkorset fra det danske kongehuset, takket han nei.

- Jeg synes vi skal avskaffe kongehuset. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke skal kunne mene noe politisk. Det er et virkelig dårlig system.

Christensen mener at en president vil være en bedre ide.

- Vi skal velge en president. Og når vedkommende er ferdig med å være president, skal han ikke bli etterfulgt av sin dumme sønn.

Han legger til at han ikke har noe imot de kongelige. I forbindelse med innspillingen av «Kongens nei» møtte han den norske kongsfamilien, som han synes var hyggelige mennesker.

Dårlig norsk filmmat

For at Jesper Christensen skulle finne sin rolle som Haakon, søkte han hjelp hos kongehuset og i litteraturen.

- Jeg leste flere av bøkene om Haakon, før jeg begynte å skape karakteren. Han er en person med masse tvil, som kjemper for å verne om familien sin. Haakon står overfor mange av de samme dilemmaene som en flyktning fra Syria.

Christensen forteller at han trivdes under innspillingen. Han sier at den norske filmbransjen har blitt bedre enn den var før.

- I Danmark gikk det gjetord om den fryktelig dårlige maten på de norske filmsettene.

Ikke flere Bondfilmer

Christensen har også spilt Bond-skurken Mr. White i «Spectre», «Quantum of solace» og «Casino royale.»

- Den karakteren er steindød, heldigvis.

- Hva synes du om å få Kanonprisen for beste mannlige hovedrolle?

- Det er deilig å få ros. Anerkjennelse blir jeg aldri lei av.

LES OGSÅ: MI6 vil verve kinogjengere