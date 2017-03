Ut og drepe sel

Saken oppdateres.

Kroatisk drama-thriller etter manus av forfatter Gjermund Gisvold fra Trondheim, kan være passende start på dagen. «GORAN»(Nova 4 kl. 13.55) handler om en impotent taxisjåfør som får vite at hans kone er gravid. Filmen hadde verdenspremiere på skrekkfilmfestival i Canada, men rapportene derfra tyder på mørk dramathriller snarere enn horror.

Thriller er dekkende sjangerbegrep om argentinske «At The End Of The Tunnel»(Nova 2 kl. 16) . En enkemann i rullestol oppdager at noen er i ferd med å grave en tunnel utenfor vinduet hans, med til hensikt å bryte seg inn i banken over gata. Samtidig flytter en stripperske inn i naboleiligheten. Filmen er en slags hyllest til og variasjon over Hitchcocks klassiske «Vindu mot bakgården», med moderne overvåkningsteknologi.

Dokumentaren «Ishavsblod – de siste selfangerne»(Nova 4 kl. 17.55) kan anbefales varmt (eventuelt kaldt) selv for dyrevenner som vemmes av tanken på brutal og internasjonalt utskjelt norsk seljakt. Trude Berg Ottersen og Gry Elisabeth Mortensens friske, underholdende og fine dokumentar følger den siste norske selfangstskuta på jakt i Vestisen i 2015. Med frodige kaptein Bjørne som røff guide.

Britiske Ben Wheatly lager som regel begavet, visuelt flott, men tidvis irriterende ujevn sjangerfilm. «Free Fire»(Nova 11 kl. 21) er et gangsteroppgjør i et varehus på 70-tallet, egnet til å dele publikum.