Dette engelske supertalentet kommer til Trondheim i mai

Saken oppdateres.

Den engelske avisen The Guardian har utropt ham til «jazzmusikkens nye messias» og Jazzvise magazine kaller ham «musikkens fremtid».

Fredag ble det klart at Jacob Collier (22) kommer til Trondheim og Jazzfest i mai.

Tross sin unge alder har engelskmannen fått massiv oppmerksomhet, både for konsertene og mange av videoene sine. Jazzgiganter som Quincy Jones og Herbie Hancock er blant tilhengerne som har rost ham opp i skyene.

Heidi Skjerve og Daniel Formo ble sammen etter å ha danset til Tre Små Kineseres «Hjertemedisin». Nå lager de jazzversjoner av bandets sanger

Énmannsorkester

Énmannsorkesteret Collier ble kjent i 2011 via sine splitscreen-videoer på YouTube, der han presenterte sin eklektiske produksjoner der han spiller alle instrumenter selv, i tillegg til å synge flerstemt vokal. Så langt har han mer enn 9 millioner visninger.

LES OGSÅ: Veteraner og stjerneskudd til Jazzfest

Stilistisk blander han elementer fra jazz, a cappella, groove, folk, triphop, klassisk musikk, gospel og soul til sitt helt eget brygg.

Debuterte på Montreux

Han ga ut debutplaten «In My Room» i juli i fjor, noe som resulterte i to Grammy-priser og at han gikk til topps av Itunes Jazz -istene i 23 land.

Han debuterte med sitt liveshow på Montreux Jazz Festival som oppvarmer for Herbie Hancock og Chick Corea, som i likhet med stjerner som Pat Metheny, Steve Vai og Take 6 er fans.

LES OGSÅ: Pat Metheny ba om å få spille med Trondheim Jazzorkester

Collier skal spille i Verkstedhallen fredag 12. mai.

Horse Orchestra kommer

Det er også klart at København-baserte Horse Orchestra kommer til Jazzfest. Gruppa har medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Island, blant dem tubaisten Kristian Tangvik fra Trondheim.

Horse Orchestra beskrives som et fyrverkeri av et band, og mottok hele to priser under Danish Jazz Awards 2015 for utgivelsen «Living The Dream».

LES OGSÅ: Livsfarlig miljø ønsket action-jazz

Fra før er det kjent at følgende artister spiller på Jazzfest: Heidi Skjerve/Daniel Formo med NTNU Jazz Ensemble, Al Di Meola, Sarah McKenzie, Kirsti Huke «Weaving», Chris Potter Quartet, Ingrid Jensen med Kjellerbandet og Lill Lindfors.