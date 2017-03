I år må det klaffe for Jan Fredrik

Saken oppdateres.

Da tok han «det fulle og hele ansvar» som det heter i trener- og manager-kretser, men i år er han her igjen – som garantist for energi og entusiasme rundt et av Norges mest sette og utskjelte tv-program.

- Tåler Norge og du et nytt år uten finaleplass?

- Nei, hva skal jeg si. For meg akkurat nå er det selvsagt skal Norge kvalifisere seg til finalen – og målsettingen er den samme som den er i fjor. Norge skal vinne finalen og arrangere Eurovision-finalen neste år.

- Og da har dere en låt blant de ti som konkurrerer lørdag kveld med potensial til å vinne Eurovision-finalen i år?

- Ja absolutt. Men det er jo slik når du jobber såpass tett med noe at du får gode følelser for alt. Vi som jobber her blir nesten snøblinde for låtenes kvaliteter. Nå har vi i år gjeninnført ordning med internasjonal jury i tillegg til de vanlige norske. De bidrar til å bestemme hvilken fire låter som klommer til superfinalen. I siste runde er det kun seerne som stemmer.

- Hva er viktigst når en skal velge ut låter til den norske finalen?

- I tillegg til kvaliteter på låtene og å finne artister som kler dem, er det viktig å ha bredde. Man må ha noe for enhver smak. Tv-tittere av alle aldre må finne noe de liker, i tillegg til sjangre de ikke kjenner like godt men som de liker å mene noe om. Og så må man ha en skikkelig overraskelse. Kristian Valen har vel den funksjonen i år. Han hadde ikke vært med, om det ikke dukket opp en låt som kler ham så godt som denne.

- Og så Rune Rudberg da!

- Jeg satt ved E 6 ved Mandal da jeg så en gedigen bandbuss nærme seg. Så var det Rune Rudberg Band. De turnerer jo Norge kontinuerlig. Rudberg må med, tenkte jeg. Så viste det seg at han hadde sendt inn en låt i år. En bra låt. Rudberg har vært med mange ganger tidligere, så han vet hvor stor stas det er å være med. Han vet hvor bra NRK er på sånne produksjoner, sier Jan Fredrik som har vært aktivt med i utvelgelsen av flere artister. Blant annet jentene i In Deep, som kjenner hverandre fra før, men som er satt sammen for anledningen, i samarbeid med NRK.

- Du har ikke prøvd å få med «egne artister», som Kurt Nilsen?

- Jeg tenker at om Kurt hadde veldig lyst til å være med, så tar han kontakt, og så ville jeg brakt det videre og latt andre i staben ta vurderingen. Det ville vært flott. Men jeg driver ikke og knegår folk for å være med.

- Har du selv en klar favoritt blant årets deltagere?

- Jeg har vel flere favoritter, men holder det helt for meg selv. Det har jeg alltid gjort, også i Idol og X- Factor, tippet en vinner – bare for meg selv. Ofte har jeg hatt rett, men ikke alltid.

- Tippet du den norske finalen i fjor?

- Ja, og da klaffet det hundre prosent, sier Jan Fredrik Karlsen og gliser sitt bredeste Jan Fredrik Karlsen-glis.