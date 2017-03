In Fusion byr TV-seerne på festivalstemning

Saken oppdateres.

- Om vi lykkes med det vi prøver på lørdag kveld, vil TV-seerne komme til å ønske at de hadde vært oppe på scenen sammen med oss, sier de tre jentene i In Fusion – som skal forsvarer Trøndelags ære under den norske finalen i Melodi Grand Prix.

Det vil for så vidt være trangt nok i utgangspunktet. I alt 21 stykker vil være på scenen, inkludert jentene selv. Miriam LaBreche (28), Nina Grødahl (26) og Saima-Iren Mian (26) byr inn til fest på scenen i Oslo Spektrum som låt nummer seks i finaleheatet. De satser på å gi publikum full festivalstemning i sin sceneopptreden.

- Vi er første artist etter pausen, og det vil si at andre del starter med et smell, sier de tre ubeskjedent om sin fremføring av EDM-låten «Nothing Ever Knocked Us Over».

Se In Fusions egenproduserte video av «Nothing Ever Knocked Us Over» her

De kjenner hverandre fra før, men det er første gang de gjør noe som en trio. De kommer fra forskjellige musikalske miljøer, fra R & B, hiphop og klassisk rock. De sier de ser det som en fordel at de fremfører noe i en musikkstil ingen av dem jobber i til vanlig. – Da er vi alle utenfor komfortsonen, sier Nina Grødahl – den eneste av de tre som har tilhold i Oslo til vanlig. Hun har bakgrunn fra Lipa, den såkalte Paul McCartney-skolen i Liverpool, ha gitt ut et par låt- videoer på nett under artistnavnet Nina G, og har tre nye singler klare til utgivelse.

Like langt unna komforsonen

Saima- Iren har også planer om å gå i studio i løpet av våren, mens Miriam har planer om låtskriving; i den grad tiden vil tillate det. Miriam venter barn i løpet av tidlig-sommeren. De vil gjerne gjøre mer sammen, som In Fusion, men tenker altså også på hver sine individuelle prosjekter. Melodi Grand Prix er en flott anledning til å vise seg frem sammen, men også å markere seg hver for seg. Deltagelsen i Grand Prix gir dem erfaring i mange sider av det å jobbe som artist, og ikke minst er det fryktelig morsomt.

- Ville dere sett på Melodi Grand Prix-finalen om dere ikke hadde vært med selv?

- Å ja, det hører med, sier de tre i kor.. Vi har vokst med meldoi Grand Prix.Under både den norske og den internasjonale finalen er det obligatorisk å følge med, tippe superfinalister og vinner – gjerne sammen med mange andre på Grand Prix-fest.

Ikke rukket å få nerver

I år vil de selv bli i fokus for andres fest, og de trives utmerket i finaleuken, med prøver som startet i Oslo Spektrum mandag. Nervene hadde da vi møtte dem tirsdag ennå ikke vist sin ankomst.

Og skulle de trenge råd eller trøst, lukter som regel Han Fredrik Karlsen lunta. Han er på pletten og gir gode råd. – Det er flott på ha ham her, han er veldig oppmerksom og gir alle masse energi, sier Saima-Iren Mian, som møtte Karlsen første allerede da hun var med i X-Factor med Skaun-trioen Irresistible, som også var med i en delfinale av Melodi Grand Prix på Ørlandet.

Sin egen største favoritt

Miljøet blant årets Grand Prix-deltagerne er supert. – Det er ikke mange spisse albuer. I hvert fall ikke så langt. Vi er en bra gjeng som spør hverandre om råd, sier de tre.

- Har dere noen favoritter blant de andre artistene?

Saima-Iren og Nina nevner Ulrikke med «Places» og Jowst med «Grab the Moment» som moderne låter med bra hitpotensial, mens rockeren Miriam trekker frem Ammunition og «Wrecking Crew». Men mest tror de på seg selv!

De står for diversity

- Jeg tør jo ikke akkurat tro på det, men jeg håper virkelig på seier, sier Nina G. – Jeg føler vår låt har noe i en europeisk finale å gjøre. Den vil fungere bra, istemmer Saima-Iren,

- Og så er diversity et av stikkordene for årets Eurovision, og det er jo skapt for oss, supplerer Miriam.

- Har dere turt å tenke muligheten for at det er dere som blir sendt til Eurovision-finale?

- Å, ja. Vi har snakket om det. Blant annet om at vi da bare vil kunne ha med seks dansere, sier Saima-Iren.

- Og vi kommer til å bli lagt merke til, jeg vil jo være skikkelig høygravid i mai, ler Miriam.

Men først må de altså lykkes lørdag kveld.