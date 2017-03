Jorda rundt på kino

Saken oppdateres.

Lørdag morgen kan starte med et brasiliansk roadmovie om to venner på seksuell hevntur fra Brasil til Buenos Aires, etter at den ene har tatt kjæresten i å være utro med en argentiner. «El Revenge»(Nova 2 kl. 10) er en musikalsk heisatur av en filmskaper kjent for lette komedier.

Langt mørkere og vondere søramerikansk drama, basert på en sann historie, får vi i «El Amparo»(Nova 4 kl. 16) . Filmen tar for seg en tragisk, omdiskutert hendelse på grensa mellom Venezuela og Colombia i 1988, hvor en gruppe fiskere ble drept og beskyldt for å være geriljasoldater.

Den norske dokumentaren «Nowhere To Hide»(Nova 4 kl. 20 ) er en prisbelønt, sterk og svært god film om livet i Irak etter at de amerikanske styrkene trakk seg ut i 2011, fortalt av en familiefar og sykepleier. Filmen er laget av den irakiskfødt kurderen Zaradasht Ahmed som kom til Norge i 1995.

Søndag formiddag er stilren, bittersøt finsk film om boksing og forelskelse i 1962 lett å anbefale. «Den lykkeligste dagen i Olli Mäkis liv»(Nova 4 kl. 12.10) er en perle av en debutfilm, basert på en sann historie.

Lett å anbefale er også «Kvinne, Ukjent»(Nova 2 kl. 17.40), laget av to av de ypperste filmskaperne i Europa, de belgiske Dardenne-brødrene. Her med en sosialrealistisk krim som går rett inn i noen av vår tids store spørsmål.

Avslutningsfilmen «Denial»(Nova 1 kl. 19) er et biografisk drama om historiker Debora Lipstadts rettslige kamp mot Holocaust-fornekter David Irving.

Les også Dagens løype på Kosmorama torsdag