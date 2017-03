Kø for selfies med «Anno»-finalistene

Saken oppdateres.

- Vi skulle egentlig delta i noen aktiviteter, men vi kom ikke så langt. Vi ble stoppet her, og siden har det vært kø, sier Linn Elise.

Hun myser mot sola og kjenner på at smilemusklene er i ferd med å bli litt slitne. Men foran henne står barn og voksne i en endeløs kø, med mobilen i hånda og blokka på lur. De vil ha et eksklusivt møte med «Anno»-finalistene.

- Det er så utrolig koselig å møte folk, og kunne gi noe tilbake. Folk er så positive. Det er veldig fint å være her, sier Linn Elise som fredag kveld gikk seirende ut av «Anno»-finalen. Det er det mange som applauderer.

- Rollemodeller

- Du var favoritten min, sier en.

- Du var så flink, sier en annen.

Når Karianne Almås endelig kommer frem, blir det nesten for mye for både Linn Elise og Simen:

- Det har vært fantastisk å følge dere. Dere var så genuint snille og hyggelige. Det er så flott å se at det går an å lage tv-underholdning uten intriger, konflikter og drama. Her var det en bra verdi å være empatisk. Dere er gode, norske rollemodeller, sier Almås.

- Nei, nå begynner jeg å grine, sier Simen og fisker frem solbrillene. Det er stas når tilbakemeldingene på tv-serien er så gode, og når hundrevis kommer for å takke for underholdningen de har fått ved å følge deltakerne gjennom ti uker.

- Det er utrolig mange barn som har sett programmet. Det er det kuleste, sier Simen.

Spiser kujur

Helt siden realityserien «Anno» startet på NRK, har Erkebispegården invitert til Anno-aktiviteter på lørdagene. Det har vært en formidabel suksess, den første januarlørdagen kom rundt 400, siden har besøket økt for hver lørdag.

- Vi var veldig spent på om det ville komme folk, og vi var spent på hvordan det ville være med utendørsarrangementer i januar og februar. Men det har gått over all forventning, og i dag får vi nok en publikumsrekord, sier Ingrid Forseth, fagleder for formidling og utstillinger ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Denne dagen stiller ni av de 14 «Anno»-deltakerne opp i levende live, og det er det mange som vil ha med seg. Når arrangementet avrundes ved 15-tiden, har rundt 1500 vært innenfor murene.

- Det er artig å se at folk kommer hit for å spise kujur selv om det er toilldag i byen, smiler Forseth som tror at «Anno»-serien har ført til at folk har fått øynene opp for gammelt håndverk og for Erkebispegården. Som de fleste har fått med seg ble årets Anno spilt inn i Erkebispegården i fjor sommer.

- Nå blir det spennende å se hvor lenge Anno-effekten varer, sier Forseth som lover nye «Anno»-dager i Erkebispegården under Olsokdagene.

Heiet på Linn Elise

Mens fagarbeidere ved alle verkstedene ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider demonstrerer sine håndverk, kan «Anno»-deltakerne denne dagen sole seg i glansen av både en varmende marssol og de besøkendes begeistring. Leif Inge Horten forteller at han har sett hver eneste episode, og lurer på om han nå skal se serien i reprise igjen. Sara (8) og Magnus Stokkbakken (6) synes deltakerne har vært så flinke, og så har de lært litt om hvordan det var for lenge siden.

- Det var veldig bra i gamle dager, for de hadde ikke så mye å gjøre, sier Sara som ble glad da Linn Elise vant. Det ble imidlertid ikke Magnus, for han heiet på Simen.

«Anno»-fest

«Anno»-deltakerne kom til Trondheim fredag for å se finalen sammen, og lørdag kveld er det klart for finalemiddag i Erkebispegården.

- Jeg håper vi får mat fra 1537, for mye av det vi spiste var faktisk godt. Aller best var grillet eple med kanel og sukker, sier Taran Eie Bergsland.

Per Midtstue Jensen har faktisk endret litt på kostholdet etter at han kom ut av middelalderlivet:

- Jeg spiser mye erter, det har jeg ikke spist før. Jeg lager ertestuing fra bunnen av, legger ertene i bløt og koker de. Det er både sunt og godt, sier han.

Hanne Vikan var den eneste trønderske deltakeren i «Anno». Hun ofret åtte uker av lærerutdanningen, er litt på etterskudd på studiene, men angrer ikke ett sekund på at hun ble med:

- Det har vært ufattelig stas. Det var som å være på en sykt kul ferie, men så kom du hjem uten ett eneste bilde. Derfor har det vært så artig å se det igjen på tv. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi er blitt fremstilt, og jeg kjenner meg selv igjen, sier hun. Kvelden da hun selv røk ut, ble det imidlertid tøft å se igjen:

- Jeg satt bare og grein, og de andre i kollektivet lurte på hva som skjedde, smiler hun.

Hun ble advart mot at reality-deltakelsen og rampelyset kunne føre med seg ubehagelige opplevelser, men har bare opplevd positive tilbakemeldinger.

- Det har ikke vært et eneste nett-troll på Facebook. Folk sier bare hyggelige ting, smiler hun.