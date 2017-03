Solid publikumsrekord på Kosmorama

Saken oppdateres.

Det er en økning på 25 prosent sammenlignet med i fjor.

- Godt program

Festivalsjef Silje Engeness er naturlig nok strålende fornøyd med oppslutningen under den internasjonale filmfestivalen i Trondheim.

- Det er en stor glede at så mange ser verdien av festivalen. Vi har hatt omtrent like mange filmer som i fjor, men salene har vært fullere. Det er en anerkjennelse av at vi har hatt et godt program. I tillegg er nok festivalen mer synlig for folk og vi har hatt mer aktivitet gjennom året som har bidratt til å markedsføre Kosmorama, sier Engeness.

«Sameblod» vant publikumspris

Søndag ble det også klart at filmen «In Between» av Maysaloun Hamoud (regi) ble tildelt New Directors Award 2017. Prisen er en jurypris, og juryen har bestått av skuespiller og librettist Marianne Meløy, litteraturforsker og forfatter Frode Saugestad og filmkritiker og journalist Einar Guldvog Staalesen.

Publikumsprisen gikk til filmen «Samblod» av Amanda Kernell (regi), hvor sørsame Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan spiller hovedrollen.