200 Facebook-følgere laget 22s nye musikkvideo

Saken oppdateres.

- Det var massiv respons, fra USA, England, Brasil, Japan, Thailand...

- Det er utrolig heftig at folk fra hele verden la kreativiteten sin i dette, sier Børmark.

Det var like før jul at trondheimsbandet spurte sine Facebook-følgere om hjelp til å lage sin nye musikkvideo. De brøt opp teksten til låten «You are creating» i 200 fragmenter og sendte disse til dem som ville bidra.

Resultatet er blitt en video-collage der nesten 200 fans leker seg med ordene.

- Det er en låt som handler om at den som lytter selv bidrar til å lage låten gjennom sin opplevelse av musikken. Låten og videoen mater hverandre på en måte. Det er deilig å se fansen lage en musikkvideo til oss. Ikke minst er det fin start når vi nå kommer tilbake, sier Børmark.

UV- og mintluktkanoner

For sju år etter debuten «Flux» er 22 nå tilbake for fullt. «You are creating» er første forsmak fra et dobbeltalbum med samme navn som består av to «lemmer». «You are creating: Limb 1» utgis 24. mars, mens «Limb 2» kommer på sikt.

- Før var misjonen å lage akkurat det vi ville helt kompromissløst. Folk er blitt vant til å ha all mulig musikk tilgjengelig og har hørt «alt». Det er blitt viktigere enn noen gang å lage musikk man tror på og som kan kommunisere. Det tror jeg gjør denne plata mer tilgjengelig, sier Børmark.

22 oppsto i dragsuget etter at Gåte og gitarakrobat Børmark la opp midt på 2000-tallet. Bandet definerte seg som et energisk, eklektisk og stadionvennlig progressivt rockeband, og ble snart kjent for sine euforiske konserter som gjerne inkluderte UV-kroppsmaling og mintluktkanoner.

Etter «Flux» i 2010 fikk de snart platekontrakt i England og Japan, før de dro på turné nesten to år sammenhengende. Sist vi hørte fra dem, i 2013, var de i Øra studio for å spille inn plate – som nå endelig er klar.

I 2011 skrev 22 blogg fra sin europaturné for Adresseavisen . Bloggene kan du lese her , her , her , her og her

Musikk = verktøy

«You are creating» er en nøkkellåt for å forstå albumet, mener Børmark.

- Hele albumet er laget ut fra et prinsipp om at den som lytter til musikk eller opplever kunst, ikke er en passiv konsument. Musikk er verktøy som lytteren selv bruker til å utforske sin egen indre verden. Det er derfor musikk kan skape så unike og nære opplevelser hos folk, forklarer han.

Den første låten er blitt godt mottatt, også av blodfansen som er mest glad i de progga låtene. Andre låter på platen er langt mer poppa.

Selv om albumet er spilt inn i Øra studio i Trondheim, er det mikset i Oslo sammen med Christer André Cederberg. Innspurten ble særdeles hektisk, med to timer søvn spredt utover tre ganger i døgnet.

- Jeg jobbet med miksen hele dagen, før Christer tok over utpå ettermiddagen. Det ble en liten dupp på ettermiddagen, et par timer på natta, og så en liten skitur i Nordmarka i 06-tida. Jeg må gjøre det sånn for å holde energien i gang.

Konsert i Trondheim

Én årsak til at det tok lang tid med albumet, var at vokalist Per Kristian Trollvik sluttet i 2013.

- Vi prøvde både å synge selv og å finne en ny vokalist, men han hadde laget en plass som bare var for ham. Det føles bra at han er tilbake, sier Børmark, som tror den lille pausen har gjort bandet godt.

- Det har vært en slags jordingsperiode der jeg har måttet bruke kreativiteten min på en annen måte. Jeg har sluttet som produsent og mikser, og har skrevet musikk for teater. Vi kommuniserer bedre nå, samtidig som verden er kommet etter.

Releasekonsertene er satt til Bergen (Hulen 31. mars), Trondheim (Verkstedhallen 6. april) og Oslo (John Dee 8. april). Børmark sier bandet har noen kort i ermet til konserten i Trondheim, som han beskriver som en forestilling der Kristoffer Lo skal spille forkonsert. Til høsten venter en lengre turné, forhåpentligvis også utenfor Norge.

Neste platekonsept klart

- Forrige gang rakk vi ikke å bygge opp et publikum i Norge. Vi hadde playlisting på NRK P3, men var et nisjeband. Det ble litt smalt. Det var lettere for oss å bli større i et lite miljø i utlandet der det var flere folk. Denne gangen vil vi nå ut til flere.

Bandnavnet – 22 – handler om en nærmest spirituell opplevelse av tallet, har Børmark forklart tidligere. Bandet ble dannet den 2/2 i 2008 og de ga ut sin første ep 22. august samme år. Samme år spilte de 22 konserter på 22 dager , der alle konsertene startet klokken 22.22. Turnéruta var formet som et to-tall på norgeskartet.

- Vi er ikke så opptatt av det lenger, men nå er det mange fans som ser tallet overalt. 22 kan sies på alle språk uten at det forandrer seg. Du kan stole på tall, det er noe der. Eller kan du? Haha.

- Neste plate skal hete «33». Konseptet er allerede klart. Det begynner alltid med det.